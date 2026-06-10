Keiko Fujimori reafirma que su eventual gobierno solo durará cinco años: "Por supuesto, así será"

10/06/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

Ante la consulta de Exitosa, la candidata presidencial Keiko Fujimori reafirmó que, de llegar al poder, su gestión se ceñirá al periodo constitucional establecido. "Por supuesto, he dicho solo 5 años".

Respetará el tiempo de mandato en eventual Gobierno

Desde exteriores de su domicilio, la aspirante a la Presidencia de la República del Perú ha vuelto a referirse acerca del tiempo que permanecerá en el Gobierno de salir victoriosa en esta segunda vuelta electoral que la disputa junto a su contendor Roberto Sánchez.

"Por supuesto, he dicho solo cinco años. Así será", manifestó la lideresa de Fuerza Popular con una sonrisa en el marco de los cambios que se vienen dando en los resultados de la ONPE sobre las elecciones 2026 debido a que se ha cortado la brecha con el representante de Juntos por el Perú.

Hay que mencionar que, estas expresiones se enmarcan también luego de que Sánchez Palomino resalte que tanto él como su partido político defenderán el voto en el eventual caso que gane o pierda. Al respecto, Fujimori Higuchi compartió dicha postura y subrayó que ceñirá a ello.

"Yo creo que el señor Roberto Sánchez en su momento ha señalado que él va a respetar el resultado final y yo a esas declaraciones me remito", alegó la candidata presidencial.

Su opinión sobre los resultados de la ONPE

Las expectativas por conocer qué candidato, Roberto Sánchez o Keiko Fujimori, logrará alcanzar el sillón presidencial son cada vez más constantes y con tensión porque se va acortando la brecha entre ambos en los resultados que maneja y actualiza en su web la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

En referencia a eso, la representante del fujimorismo expresó: "Nosotros desde el comando de personeros entendíamos que conforme llegaran las actas de los peruanos que viven en el extranjero, faltaban las actas de Loreto. Entendemos todavía hay un buen lote de actas observadas. Eso ha mantenido la esperanza en nosotros desde un comienzo".

Bajo esa premisa, admitió que deben entender también que el país "está fragmentado" y que de llegar a asumir el Gobierno por los próximos cinco años se deberá "sobre todo tender los puentes de unidad".

Ante la espera de los resultados finales de la segunda vuelta electoral, la candidata presdidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, ha resaltado que de lograr ser presidente respetará sus cinco años de mandato y que mantiene la esperanza de que