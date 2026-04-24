Elecciones generales: ONPE aclara que no cuenta con trabajadores extranjeros tras requerimiento de la JNJ

24/04/2026 / Exitosa Noticias / Política

Luego de las irregularidades reportadas el pasado 12 de abril donde se realizó la primera vuelta de las elecciones generales, la ONPE ha sido duramente criticada por diversos sectores de la política nacional y por gran parte de la opinión pública.

ONPE aclara que no cuenta con trabajadores extranjeros

Ahora, la Oficina Nacional de Procesos Electorales emitió un pronunciamiento haciendo una importante aclaración sobre una versión que circuló en los últimos días. Este rumor señalaba que dentro de la entidad existía un complot orquestado por trabajadores nacidos en otro país el cual buscaba cristalizar un fraude electoral.

Esta versión fue recogida por la Junta Nacional de Justicia la cual hizo un pedido inmediato a la ONPE para conocer la nacionalidad de cada uno de sus colaboradores. Finalmente, la entidad dejó en claro que cada uno de sus empleadores cuenta con DNI peruano.

"Aclaramos que la ONPE no cuenta con trabajadores extranjeros. Esto fue verificado tras una revisión del personal realizada en atención al requerimiento de la JNJ sobre la nacionalidad de quienes integran nuestra institución. Todas las personas que laboran en la institución son ciudadanos peruanos plenamente identificados con DNI. indicaron.

ONPE aclara que no cuenta con trabajadores extranjeros.

Seguidamente, el organismo gubernamental precisó que en el presente tienen más de 15 mil trabajadores cumpliendo distintas funciones. Además, indicaron que hay otros cientos de colaboradores contratados en diferentes modalidades.

"Actualmente, la ONPE cuenta con 15,037 personas contratadas bajo la modalidad de locación de servicios, distribuidas en las 126 Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) a nivel nacional y en la sede central. Asimismo, se registran 1,352 órdenes de servicio emitidas hasta el 20 de abril de 2026, además de 143 servidores bajo el régimen laboral", añadieron.

JNE rechaza realización de elecciones complementarias

El Jurado Nacional de Elecciones también hizo un anuncio de vital importante sobre las comicios generales. Luego de una serie de pedidos por diversos sectores políticos, el Pleno de la entidad decidió declarar inviable la realización de elecciones complementarias dejando en claro que el proceso electoral aún no ha culminado.

"El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones acordó por unanimidad declarar inviable la realización de elecciones complementarias en el marco del actual proceso de Elecciones Generales 2026", precisaron.

En resumen, la Oficina Nacional de Procesos Electorales aclaró que no cuenta con trabajadores extranjeros durante la realización de las elecciones generales. Este pronunciamiento se dio tras el pedido formal de la Junta Nacional de Justicia.