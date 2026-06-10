Mesías Guevara ante eventual triunfo de Keiko: "Espero que por el bien del país cambie"

10/06/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

En pleno conteo de votos de la segunda vuelta, el excandidato presidencial Mesías Guevara envió un mensaje a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, frente a la posibilidad de que pueda llegar en julio a Palacio de Gobierno.

En entrevista para el programa "Hablemos Claro", el también exgobernador regional de Cajamarca reafirmó su postura crítica sobre la aspirante política, quien viene disputando voto a voto con Roberto Sánchez los resultados de los comicios del último 7 de junio.

Espera una postura proactiva desde Fuerza Popular

Durante su visita a los estudios de Exitosa, el representante del Partido Morado no solo recalcó su respaldo al candidato de Juntos por el Perú, también fue claro en afirmar su desconfianza en Keiko Fujimori.

No obstante, expresó su deseo en que pueda adoptar un perfil de concertación de ganar las elecciones, a sabiendas del alto nivel de oposición que tiene en la ciudadanía, la política nacional, incluido el Congreso bicameral entrante.

"Yo sí tengo dudas sobre la señora Fujimori. Espero por el bien del país que cambie, porque yo sí le veo con sed de venganza. Ahora ella misma dice que la han perseguido, dice que le han robado las votaciones en varias oportunidades", sostuvo.

🔴🔵 #EligeBien2026 ✅🇵🇪 | En declaraciones a Exitosa, el excandidato presidencial Mesías Guevara manifestó sus cuestionamientos hacia la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y expresó su deseo de que, en caso gane la Presidencia, adopte una actitud distinta en favor de la... pic.twitter.com/xa8W5cYAtq — Exitosa Noticias (@exitosape) June 10, 2026

¿Cómo saber los primeros resultados de la ONPE?

Tal como ocurrió en la primera vuelta electoral de abril último, la ONPE habilitó nuevamente su plataforma de resultados en tiempo real para que los ciudadanos del Perú y de todas partes del mundo podrán ir monitoreando los avances de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, en el marco de la decisiva jornada democrática celebrada el domingo 7 de junio.

Para ingresar al portal habilitado por la ONPE deben hacer click en el siguiente enlace. Es importante mencionar que, los porcentajes irán variando conforme vayan cargándose en el sistema las actas provenientes de las diferentes mesas de sufragio.

Por su parte, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo Bermejo, indicó que la proclamación de resultados de la segunda vuelta presidencial podría darse en un plazo máximo de 30 días, en cumplimiento del debido proceso y el derecho de defensa.

Desde el organismo electoral recuerdan que los candidatos presidenciales manifestaron que respetarán la voluntad popular sin cuestionamiento alguno.