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Disputa electoral

JEE Lima Centro 2 admite apelación de Juntos por el Perú para anular anular 647 mesas en EE.UU.

El JEE Lima rectificó su postura inicial y admitió a trámite el recurso de apelación interpuesto por la agrupación política Juntos por el Perú, que busca la nulidad de 647 mesas de sufragio.

El JEE concedió el recurso de apelación.
El JEE concedió el recurso de apelación. (Composición Exitosa)

17/06/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien / Actualizado al 17/06/2026

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Esta controversia se originó cuando el ente electoral declaró improcedente el pedido por omitir el pago de los aranceles correspondientes. El personero legal de Juntos por el Perú, Carlos Zafra Flores, logró revertir esta medida administrativa inicial, permitiendo que el expediente sea elevado al Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para su revisión definitiva.

El camino hacia la revisión electoral

Según el documento emitido por el Jurado Electoral Especial Lima Centro 2, la entidad resolvió conceder el recurso de apelación presentado por el ciudadano Carlos Adeval Zafra Flores, quien actúa como personero legal titular del partido Juntos por el Perú frente al proceso electoral de segunda vuelta.

"Conceder el recurso de apelación presentado por el ciudadano Carlos Adeval Zafra Flores, personero legal titular de la organización política Juntos por el Perú, contra la Resolución N° 00494-2026-JEE-LIC2/JNE", indica el documento.

Esta resolución específica destaca que el partido político cuestiona directamente la legalidad de 647 mesas de sufragio ubicadas en los Estados Unidos. La agrupación sostiene que existen irregularidades que ameritan la anulación total de los resultados obtenidos en dichas mesas, solicitando formalmente la intervención del máximo órgano del sistema electoral peruano.

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El proceso administrativo ahora se encuentra bajo la jurisdicción del JNE, máxima instancia encargada de evaluar las pruebas presentadas por la organización. La resolución subraya la importancia de este trámite al disponer la elevación inmediata de los actuados a la instancia superior para que sea resuelta conforme a ley.

Implicancias de la nulidad masiva

La estrategia legal del partido trasciende el caso de las mesas en Estados Unidos. Juntos por el Perú ha articulado una ofensiva para cuestionar más de 2,300 mesas de sufragio en total, incluyendo una cantidad significativa de actas electorales registradas en diversas zonas de la capital peruana.

Esta movilización de recursos busca restar un número considerable de votos a su adversario político, Fuerza Popular. Cada solicitud de nulidad por mesa requiere el cumplimiento riguroso de normativas y el pago de tasas estipuladas en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la institución electoral vigente.

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La gestión de estos pedidos implica un complejo despliegue logístico y legal. El JNE deberá evaluar individualmente cada cuestionamiento, garantizando que el proceso de digitalización y escaneo de actas cumpliera con los estándares establecidos por la ONPE para la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026.

El sistema electoral enfrenta una prueba de transparencia fundamental con estos recursos interpuestos. La resolución de la apelación por las 647 mesas de sufragio en Estados Unidos y la nulidad de resultados marcarán un precedente importante para el cierre definitivo de los comicios realizados en el extranjero.

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