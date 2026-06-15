JP busca anulación de elecciones en el exterior: "Es la consecuencia jurídica", según Domingo Pérez

15/06/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

El integrante del equipo técnico del partido político Juntos por el Perú, José Domingo Pérez, se refirió sobre los pedidos de nulidad formulados por la organización política contra las mesas de sufragio instaladas en el extranjero para la segunda vuelta presidencial.

Vale mencionar que, el Pleno del Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 2 declaró improcedente este lunes 15 de junio, la solicitud de la organización política que pretendía la nulidad de una serie de mesas de sufragio instaladas en Chicago, Houston, Nueva Jersey (Estados Unidos) y Buenos Aires (Argentina).

Cuestiona cambios en las reglas electorales

El abogado señaló a Exitosa este lunes 15 de junio, que la candidatura presidencial de Roberto Sánchez Palomino se vio "afectada" tras modificarse las reglas del proceso electoral, al aprobarse a finales de mayo la Resolución Jefatural N.º 000090-2026-JN/ONPE.

Según lo dispuesto por el órgano electoral que preside interinamente Bernardo Pachas, para la realización de la segunda vuelta, autorizó que en caso no sea posible la instalación de una mesa de sufragio con los miembros titulares o suplentes o electores de la misma mesa, se permite la conformación de estas en otras mesas de sufragio del mismo local de votación, siempre que los personeros acreditados no presenten oposición.

Para Domingo Pérez, esta figura que cuestiona de la ONPE no solo quebrantó la intangibilidad de la ley electoral, también se mostró a favor de que se declare su "nulidad de pleno derecho", la cual trae consigo la afectación del derecho al sufragio de millones de peruanos en el extranjero.

El también exfiscal sostuvo que este acto responde a una "consecuencia jurídica" ante la presentación de una demanda que fuera presentada por Walter Ayala frente a la resolución de la ONPE.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯️🗯️ | En conversación con Exitosa, el miembro del equipo técnico de Juntos por el Perú, José Domingo Pérez, sostuvo que el partido reclama por cambios en las directivas para la segunda vuelta sobre el trasladado de actas del extranjero. Sobre un punto... pic.twitter.com/BPMdG2L1ki — Exitosa Noticias (@exitosape) June 16, 2026

Roberto Sánchez cuestiona demora en la llegada de las actas desde Argentina

Frente a las declaraciones en Exitosa del director de Comunidades Peruanas en el Exterior, embajador Pedro Bravo, quien rechazó presuntas irregularidades en la llegada al país de las actas electorales desde Argentina, el candidato presidencial Roberto Sánchez cuestionó que desde lugares más alejados hayan arribado más rápido a territorio peruano.

"Las actas de Oceanía llegaron más rápido que las de Argentina y esta extrema demora afectaron plazos y debido proceso dejándonos en imposibilidad material de ejercer nuestros derechos. La razón nos asiste y no hay forma legal y/o constitucional de no reconocernos ese derecho, ¿eso es su estándar de justicia electoral?", escribió en "X".

Las Actas de Oceanía llegaron más rápido que las de argentina y esta extrema demora afectaron plazos y debido proceso dejándonos en imposibilidad material de ejercer nuestros derechos. La razón nos asiste y no hay forma legal y/o constitucional de no reconocernos ese derecho,... https://t.co/lbfwrs3IfQ — Roberto Sánchez Palomino (@RobertoSanchP) June 15, 2026

Según Bravo, la documentación estuvo lista para ser trasladada desde el martes posterior a los comicios (9 de junio), pero la no disponibilidad de vuelos obligó a postergar el envío hasta el día siguiente. Dicha situación fue comunicada a las autoridades el sistema electoral peruano, afirmó.

"Semanas antes comunicamos a la ONPE y al Jurado cómo vamos a ir, es más, también intervienen en el caso de Buenos Aires, hubo un fiscalizador del Jurado Nacional de Elecciones, en el caso de Buenos Aires estuvo la Defensoría del Pueblo, o sea, estamos bastante fiscalizados nosotros en todas las etapas", sostuvo.

Finalmente, puntualizó que los personeros de Juntos por el Perú y Fuerza Popular tuvieron acceso a los resultados desde el mismo día del escrutinio, a fin de transparentar el proceso electoral.