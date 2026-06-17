"Que los votos que se contabilicen para la proclamación final sean solo de Perú", señala Walter Ayala, vocero de JP

17/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Frente al desarrollo de la actualización de resultados electorales, el voto extranjero ha representado una importante cantidad que marcó un cambio en las cifras presentadas en un inicio. En ese sentido, Walter Ayala, vocero de Juntos por el Perú mencionó sus razones por las cuales la acción de amparo está justificada.

Declaraciones de Walter Ayala, vocero de JP

En diálogo con Exitosa, Walter Ayala, vocero de Juntos por el Perú, señaló que la acción de amparo presentada por el persona busca que, para la proclamación final de los resultados electorales, solo se contabilicen los votos emitidos en territorio nacional. Asimismo, cuestionó los sufragios provenientes del extranjero, a los que calificó como "contaminados".

"Se ha presentado una acción de amparo, lo que se busca es declarar nula la Resolución Jefatural 090 del año 2026. En esta Resolución Jefatural se trae un nuevo lineamiento para cambiar las reglas de juego como se llevaron en la primera vuelta. En esta oportunidad, con esta resolución se elimina la digitalización del voto, el escaneo y su conocimiento en tiempo real de la ONPE", comentó.

#Elecciones #Juntosporelperu #votos ♬ sonido original - Exitosa Noticias @exitosanoticias 🔴🔵El abogado y vocero de Juntos por el Perú, Walter Ayala, explicó que presentó una demanda de amparo que busca que se contabilicen solo los votos del Perú para la proclamación del próximo presidente. Es decir, si el Poder Judicial aprueba su solicitud, no se contarían los votos del extranjero por considerar que hay indicios de fraude porque se habría roto la cadena de custodia. #Exitosanoticias

Según las declaraciones del vocero, la presentación del documento vulnera la ley de intangibilidad normativa y el principio de transparencia. Incluso, enfatizó que la digitalización en tiempo real tenía como objetivo garantizar la transparencia del proceso.

Asimismo, cuestionó la cadena de custodia, ya que las actas provenientes del extranjero llegan entre dos y tres días después de la votación, lo que, a su juicio, genera dudas sobre los resultados obtenidos en el exterior.

Contabilización de votos

En ese sentido, de declararse la nulidad de la resolución jefatural, quedaría sin efecto todo el proceso de votación y conteo de actas provenientes del extranjero. Esto implicaría que dichos votos no sean contabilizados, lo que modificaría el resultado de la contienda y daría como ganador a Roberto Sánchez.

"Que los votos que se contabilicen para la proclamación final sean solamente los votos de Perú porque el problema nace con esta resolución para elecciones que se llevan en el extranjero, no tanto que se anule el proceso electoral, sino que los votos emitidos en ese proceso no se contabilicen porque ya se encuentran contaminados", expresó.

A modo de resaltar la motivación relacionada con la acción de amparo, Walter Ayala, representante del partido político destacó que, tienen pruebas para demostrar la nulidad de los votos del extranjero y afirmó la necesitdad que solo se contemplen los del territorio nacional.