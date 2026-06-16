JEE de San Román declara infundados pedidos de nulidad de Fuerza Popular que buscaba invalidar más de 7 000 votos en Puno

16/06/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

El Pleno del Jurado Electoral Especial (JEE) de San Román declaró infundados los siete pedidos de nulidad presentados por el partido político Fuerza Popular que buscaba invalidar más de 7 000 votos en la región Puno, en el marco de la segunda vuelta del 7 de junio.

Como se recuerda, la organización política que encabeza Keiko Fujimori Higuchi presentó dicho requerimiento el pasado 10 de junio, amparándose en la causal b) del artículo 363 de la Ley Orgánica de Elecciones.

No se registró fraude electoral en la segunda vuelta

Desde Fuerza Popular solicitaron la nulidad de cinco mesas de sufragio ubicadas en las instituciones educativas Pedro Vilcapaza, José Macedo Mendoza, José Antonio Encinas y Agropecuario Santa Cruz, así como toda la elección en la IE. 70605 Domingo Savio y Primaria Glorioso 885 Señor de los Milagros.

La cantidad de votos en los mencionados locales de votación ascienden a 7 014, de los cuales 5 932 son de Roberto Sánchez Palomino (Juntos por el Perú) y 715 para Keiko Fujimori Higuchi. Del mismo modo, los 367 votos fueron declarados nulos o viciados.

El partido político en mención argumentó un presunto fraude electoral, al señalar que sus personeros fueron impedidos de ingresar al momento de la instalación de las mesas de sufragio durante la jornada electoral.

No obstante, al momento de realizar su análisis, el JEE de San Román mencionó que "no se ha demostrado la existencia de una afectación sustancial que comprometa la validez, autenticidad o regularidad del acto electoral desarrollado", ni tampoco que se haya configurado algunas de las causales previstas en el artículo 363 de la Ley Orgánica de Elecciones (N.º 26859).

El JEE de San Román (Puno) declaró infundado varios recursos de nulidad que presentó Fuerza Popular. En uno de ellos, FP alegó que el personero fue impedido de participar por lo que se afectó la transparencia. El organismo electoral respondió que tales hechos no acreditan fraude... pic.twitter.com/hvgGyZwkcj — Sofía López (@SofiaLopezLl) June 16, 2026

Fuerza Popular rechaza que JP busque anular votación del extranjero

El jefe de personeros de Fuerza Popular, Luis Sayer, cuestionó que Juntos por el Perú haya planteado la posibilidad de anular los votos del extranjero, como parte de una demanda planteada en contra de una resolución de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

"Saquemos el odio al costado y pongamos el tema final, acá hay leyes y hay que respetarlas, hay plazos los cuales vencieron el pasado miércoles por la noche y ahora resulta que los votos del extranjero son menos peruanos, no es así, somos peruanos en todo el mundo", indicó.

En declaraciones a nuestro medio el lunes 15 de junio, el integrante del equipo técnico del partido político de izquierda, José Domingo Pérez, aseveró que la ONPE quebrantó la intangibilidad de la ley electoral y que la posibilidad de anular el sufragio de más de un millón de peruanos responde a una "consecuencia jurídica" frente a la presentación de la demanda que fuera presentada por Walter Ayala en contra de la Resolución Jefatural N.º 000090-2026-JN/ONPE.

Según lo dispuesto por el órgano electoral que preside interinamente Bernardo Pachas, para la realización de la segunda vuelta, autorizó que en caso no sea posible la instalación de una mesa de sufragio con los miembros titulares o suplentes o electores de la misma mesa, se permite la conformación de estas en otras mesas de sufragio del mismo local de votación, siempre que los personeros acreditados no presenten oposición.

Finalmente, ambos partidos políticos han señalado que esperan los resultados oficiales de la ONPE.