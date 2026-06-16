Juntos por el Perú pide ya no abonar dinero para costear pedidos de nulidad de actas y no aclara si devolverá el dinero

16/06/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

La tesorera de Juntos por el Perú, Luzmila Ayay, pidió ya no abonar dinero al partido político el cual estaba destinado para costear pedidos de nulidad de actas luego de no alcanzar la meta de recaudación prevista.

JP hace un alto a la recolección de dinero para nulidad de actas

En el marco de la expectativa por el conteo de votos de la segunda vuelta de Elecciones Generales 2026, el pasado 12 de junio, el aspirante a la Presidencia del Perú, Roberto Sánchez, sorprendió al solicitar una colaboración económica a aquellas personas simpatizantes de Juntos por el Perú con la finalidad de cubrir el pago de las tasas necesarias en los pedidos de nulidad de actas electorales.

Sin embargo, la noche del último lunes, 15 de junio, la tesorera de dicha agrupación política ha dado a conocer la desestimación de la petición señalando que los aportes económicos mediante billeteras digitales dejarán de ser recibidos.

Ello, después de que no se alcance con el total de la recaudación prevista. Recordemos que dicha meta que se había trazado era de 3 millones de soles con el que se quería impugnar un total de 2 mil 300 mesas de votación, de las cuales 1751 de Lima y el resto provenía del extranjero. Por tal motivo, pidió a aquellas personas que mostraron su apoyo que no realicen más donaciones.

"La gente está colaborando S/1, S/2, no es mucha plata tampoco No hemos llegado a esa meta. Ya no esperamos recaudar más, no hemos puesto un monto. Vamos a parar. Stop, que ya no yapeen. Ya estoy diciéndolo yo, pero necesitamos una voz oficial", refirió.

¿Qué sucederá con el dinero recaudado?

En consiguiente, se le consultó a Luzmila Ayay si es que van a transparentar el dinero recaudado a lo que respondió que sí realizarán ello precisando que podría ser entre ayer lunes y hoy martes.

"Vamos a hacer una pausa, todo va a hacer transparentado, informado incluso por el mismo Roberto Sánchez", señaló la tesorera de Juntos por el Perú aclarando que se llevará a cabo un balance del monto económico.

Roberto Sánchez sostuvo reunión con abogados

Hay que mencionar que Roberto Sánchez sostuvo una reunión prolongada con abogados en el distrito de Jesús María por más de ocho horas. También en este encuentro participaron políticos entre los que resaltaron el excandidato presidencial Ronald Atencio, Alejandro Salas, Roy Mendoza y Ernesto Zunini.

Tras su salida del local en el que se llevó a cabo esta asamblea, los participantes fueron abordados por los medios de comunicación, no obstante, decieron por demostrar una postura hermética y no declarar.

Es así como, la tesorera de Juntos por el Perú, Luzmila Ayay, reveló que el partido político ya no recibirá dinero de simpatizantes que tenía como finalidad costear pedidos de nulidad de actas. Cabe señalar que, precisó que el monto económico recaudado será transparentado.