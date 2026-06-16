Roberto Sánchez insiste en recuento de votos y asegura: "No daña la democracia, sino la fortalece"

16/06/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

El candidato Roberto Sánchez ha dado una contundente declaración pública tras la segunda vuelta, donde exige transparencia en el conteo de votos. Su postura busca garantizar que el resultado final refleje la "voluntad popular", en un proceso con resultados ajustados.

Exigencia de transparencia y legitimidad

El candidato sostuvo que la democracia se fortalece mediante el respeto estricto al veredicto de las urnas. Según el congresista, la confianza ciudadana depende de la capacidad de los organismos electorales para aclarar cualquier duda durante el actual proceso de escrutinio final.

"La democracia se fortalece cuando se respeta irrestricto el veredicto de las urnas. El reconteo y la transparencia no daña la democracia sino la fortalece, pues el poder nace del voto ciudadano, no de las maniobras políticas. Debemos terminar con una democracia híbrida", publicó.

El candidato enfatizó que la justicia electoral tiene la responsabilidad de brindar garantías necesarias. Esta postura se da en un contexto donde el margen entre los candidatos es extremadamente estrecho, lo cual aumenta la presión social sobre las autoridades que supervisan el conteo final.

La situación actual requiere que los entes encargados mantengan una comunicación fluida con la población. Según Sánchez, la legitimidad del próximo gobierno depende enteramente de que cada voto sea contabilizado correctamente y de que el proceso sea percibido como justo por todos los sectores.

Derecho a la vigilancia y movilización

Asimismo, Sánchez defendió el derecho constitucional a la vigilancia democrática y a la movilización pacífica por parte de la población. Para el político, este tipo de acciones representan una forma legítima de participación ciudadana frente a la incertidumbre que rodea a las actuales elecciones.

"La exigencia de cero controversias y defensa del voto ciudadano y popular y debido proceso de la justicia electoral es lo mínimo que logrará dar legitimidad y confianza al Pueblo. El derecho a la vigilancia democrática y la movilización pacífica es un derecho constitucional", indicó.

La democracia se fortalece cuando se respeta irrestricto el veredicto de las urnas. El reconteo y la transparencia no daña la democracia sino la fortalece, pues el poder nace del voto ciudadano, no de las maniobras políticas. Debemos terminar con una "democracia híbrida"



La... — Roberto Sánchez Palomino (@RobertoSanchP) June 16, 2026

Esta defensa del derecho a la protesta busca evitar que la tensión social escale hacia la violencia. El candidato subraya que el respeto a la paz social es esencial mientras se resuelve la controversia electoral, insistiendo en que el orden público debe preservarse en todo momento.

Por ello, el candidato hizo un llamado a mantener los estándares democráticos elevados. Aseguró que la verdadera legitimidad solo se alcanza cuando el proceso electoral es impecable. El objetivo principal es asegurar que los resultados ajustados de la segunda vuelta sean plenamente respetados por todos.