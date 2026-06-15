Juntos por el Perú: JNE declara improcedente pedido de nulidad de 294 mesas de sufragio en Argentina

15/06/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

El Pleno del Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 2 declaró improcedente la solicitud de nulidad de 294 mesas de sufragio ubicadas en Argentina, presentada por el partido político Juntos por el Perú.

De acuerdo con la resolución del órgano electoral, su decisión se basa en que el personero legal de la organización política, Carlos Zafra Morales, formuló el petitorio de manera extemporánea ( 13 de junio ), cuando la fecha límite era el 10, según la causal b) del artículo 363 de la Ley Orgánica de Elecciones.

El JEE Lima Centro 2 declaró improcedente por extemporáneo el pedido de nulidad presentado el 13 de junio de 2026 por Junto por el Perú respecto de 294 mesas de sufragio en Argentina, indicando que la fecha límite fue el pasado 10 de junio.



En la parte resolutiva hay un error... pic.twitter.com/uXLjSTXBMs — Martín Sarmiento (@martinluma) June 15, 2026

Fundamentos y nuevo revés para Juntos por el Perú

Según el fundamento de la organización política que encabeza el candidato presidencial Roberto Sánchez, el día de la segunda vuelta se registraron una serie de presuntas irregularidades en la votación llevada a cabo en la República Argentina.

En tal sentido, pretendían que no se contabilicen los votos de 294 mesas de sufragio de la Escuela Normal Superior 03 - Bernardino Rivadavia.

Asimismo, cuestionaron que la llegada de las actas electorales al Perú haya sido tardía, así como a las valijas (maletines) que contenían las actas de Buenos Aires, situación que consideraron como "inexplicable".

Como medio probatorio, adjuntaron las actas electorales N.º 085529, 085541 y 085531 fueron registradas el miércoles 10 de junio, pasada las 10:00 p. m., dejando consigna que este hecho se estaba repitiendo con otras más.

#URGENTE

Juntos por el Perú presentó ayer por la noche nulidad sobre 294 mesas en Argentina. Como fueron procesadas el 10 de junio a las 10pm, indican que desde ahí contabilizan el plazo de 3 días. pic.twitter.com/LgW3a7Uduy — Martín Sarmiento (@martinluma) June 14, 2026

Pese a las consideraciones expuestas por parte de Juntos por el Perú, el JEE Lima Centro 2 desestimó su requerimiento, siendo el tercer el revés que sufre el partido político. Como se recuerda, el JEE de Lima Centro 1 declaró improcedente la solicitud de nulidad de 1 751 mesas de sufragio de Lima Metropolitana y el JEE de Lima Centro 2 hizo lo propio sobre el pedido de 647 mesas de sufragio instaladas en Estados Unidos.

Ambos casos la improcedencia fue declarada porque la organización política no hizo el pago de las tasas correspondientes al proceso, la cual asciende a más de dos millones de soles.

Embajador Pedro Bravo descarta irregularidades en llegada de actas desde Argentina

Frente a las acusaciones de Juntos por el Perú sobre una presunta irregularidad en la llegada de las actas electorales desde Argentina, el director de Comunidades Peruanas en el Exterior, embajador Pedro Bravo, rechazó esta teoría, afirmando que el arribo del material se produjo bajo estrictas medidas de seguridad y con supervisión permanente de las autoridades competentes.

"De Corrientes, de Salta, de Rosario, Santa Fe, y Salta está a más de 1.400 kilómetros de distancia de Buenos Aires, no es fácil enviar todo eso de manera segura, no estamos hablando de enviarlo por ahí con un correo cualquiera, tiene que ser de manera segura, custodiada, entonces tenemos que esperar", explicó.

Asimismo, indicó que la documentación estuvo lista para ser trasladada desde el martes posterior a los comicios (9 de junio), pero la no disponibilidad de vuelos obligó a postergar el envío hasta el día siguiente. Dicha situación fue comunicada a las autoridades el sistema electoral peruano, afirmó.

"Semanas antes comunicamos a la ONPE y al Jurado cómo vamos a ir, es más, también intervienen en el caso de Buenos Aires, hubo un fiscalizador del Jurado Nacional de Elecciones, en el caso de Buenos Aires estuvo la Defensoría del Pueblo, o sea, estamos bastante fiscalizados nosotros en todas las etapas", sostuvo.

En esa misma línea, puntualizó que los personeros de Juntos por el Perú y Fuerza Popular tuvieron acceso a los resultados desde el mismo día del escrutinio, a fin de transparentar el proceso electoral.