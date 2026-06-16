ONPE niega vulneración de intangibilidad en voto extranjero y responde a críticas

16/06/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) difundió un comunicado para aclarar versiones sobre el voto de peruanos en el extranjero. El organismo precisó que el marco legal no ha sido modificado y que los lineamientos aprobados mediante la Resolución Jefatural N.º 90-2026-JN/ONPE tienen carácter operativo y procedimental.

Resolución no vulnera Ley Orgánica

Su finalidad, según la ONPE, es organizar y ejecutar las actividades electorales en el exterior en coordinación con la Cancillería, sin contravenir el principio de intangibilidad normativa.

Además, el organismo explicó que, a solicitud del Ministerio de Relaciones Exteriores, en la segunda vuelta no se utilizó el aplicativo de digitalización empleado en la primera, manteniéndose el traslado convencional en valija diplomática, tal como se había hecho en anteriores procesos.

Comunicado de la ONPE

La acción de amparo de Ayala

En paralelo, el abogado y vocero de Juntos por el Perú, Walter Ayala, presentó una acción de amparo contra la resolución de la ONPE, aunque aclaró que lo hizo "a título personal". El letrado sostiene que la norma cambió las reglas del juego a escasos días de la segunda vuelta, vulnerando la transparencia.

Entre sus cuestionamientos figuran la sustitución de la digitalización inmediata por el traslado físico de actas, la posibilidad de fusionar mesas cuando no se instalan y la facultad de los cónsules para designar miembros de mesa en caso de ausencia. Para Ayala, estas disposiciones rompen la cadena de custodia y abren la puerta a irregularidades.

🔴🔵 #InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En entrevista para Exitosa, el abogado y vocero de Juntos por el Perú, Walter Ayala, sostuvo que la demanda presentada por irregularidades en las elecciones en el exterior se sostiene en la emisión de una norma que se aplicó en el presente proceso... pic.twitter.com/xBhggF9Jve — Exitosa Noticias (@exitosape) June 17, 2026

La respuesta institucional

La ONPE y la Cancillería ya han sido enfáticas en que los lineamientos no modifican la Ley Orgánica de Elecciones. ONPE recordó que desde 2016 se emiten disposiciones administrativas para cada proceso, y que la digitalización nunca fue parte de la ley, sino un mecanismo complementario.

Cancillería aseguró que se cumplió una cadena de custodia rigurosa en las 119 oficinas consulares, con valijas lacradas y coordinación logística para garantizar la seguridad del material electoral. La contradicción política

📄Comunicado de Prensa 025-26: Con relación al proceso electoral llevado a cabo en el extranjero.



👉https://t.co/qBx9O3IPyn pic.twitter.com/nH8ul2c86k — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) June 12, 2026

El reclamo de Ayala y JP generó una disyuntiva al cuestionar el traslado físico de actas, pero al mismo tiempo exigir un reconteo total de votos, lo cual solo es posible gracias al traslado físico las actas y cédulas al Perú.

Además, se recuerda que en la primera vuelta también se emitió una resolución en medio del proceso (RJ-21-2026-JN) que introdujo la digitalización, sin que hubiera mayores reclamos.

El comunicado de la ONPE busca despejar dudas sobre la transparencia del voto extranjero y reafirma que no se vulneró la intangibilidad normativa. Mientras Ayala insiste en que se cambiaron las reglas, las instituciones sostienen que se trató de ajustes operativos.

La comparación con la primera vuelta, donde también hubo lineamientos emitidos en curso sin cuestionamientos, revelaría una contradicción en el discurso de Juntos por el Perú, aunque la acción de amparo haya sido presentada a título personal.