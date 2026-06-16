Proceso en el exterior no ha sido transparente: "Hay indicios razonables", según Walter Ayala

16/06/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

El abogado y vocero de Juntos por el Perú, Walter Ayala Gonzáles, defendió la presentación de una demanda contra la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), al señalar que dicho órgano quebrantó la intangibilidad de la ley electoral con la entrada en vigencia de la Resolución Jefatural N.º 000090-2026-JN/ONPE.

En entrevista brindada este martes 16 de junio al programa "Informamos y Opinamos", el letrado señaló que todo proceso electoral no puede modificado, según ley, ratificando así, que se declare fundada su "nulidad de pleno derecho", la cual traería consigo la afectación del derecho al sufragio de millones de peruanos en el extranjero.

Cuestiona desarrollo de la segunda vuelta fuera territorio nacional

El también abogado del expresidente Pedro Castillo sostuvo que existieron irregularidades en el desarrollo de la segunda vuelta presidencial fuera del territorio nacional, lo que habría generado una presunta afectación a la candidatura de Roberto Sánchez.

Según lo dispuesto por la ONPE, para la realización de la segunda vuelta se autorizó que en caso no sea posible la instalación de una mesa de sufragio con los miembros titulares o suplentes o electores de la misma mesa, se permite la conformación de estas en otras mesas de sufragio del mismo local de votación, siempre que los personeros acreditados no presenten oposición.

"La ley Orgánica de Elecciones prohíbe emitir normas que se apliquen al proceso electoral que ya está curso, cualquier norma que se emita posteriormente eso va para las elecciones que vienen más adelante; es decir, para el 2031. Acá ha sido una vulneración flagrante al principio de intangibilidad normativa, al principio de transparencia, con esta norma que sacan el 29 de mayo, se rompe la cadena de custodia", señaló.

🔴🔵 #InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En entrevista para Exitosa, el abogado y vocero de Juntos por el Perú, Walter Ayala, sostuvo que la demanda presentada por irregularidades en las elecciones en el exterior se sostiene en la emisión de una norma que se aplicó en el presente proceso... pic.twitter.com/xBhggF9Jve — Exitosa Noticias (@exitosape) June 17, 2026

Bajo esta premisa, sostuvo que existen "indicios razonables" para razonar en la ilegalidad de la jornada electoral en el extranjero y que -a su parecer- el ganador en el Perú de la segunda vuelta ha sido Roberto Sánchez Palomino, dejando en claro que los votos emitidos fuera del país "no tienen transparencia".

Sufre revés sobre pedidos de nulidad para mesas de Estados Unidos y Argentina

El lunes 15 de junio, el Pleno del Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 2 declaró improcedente la solicitud de Juntos por el Perú que pretendía la nulidad de mesas de sufragio instaladas en Chicago, Houston y Nueva Jersey (Estados Unidos), en el marco de la segunda vuelta del pasado 7 de junio.

El 12 de junio último, el mismo órgano electoral hizo lo propio sobre el pedido de nulidad de 647 mesas de sufragio instaladas en el país norteamericano, al acusar una presunta vulneración al fusionarse las mesas de Salt Lake (Carolina del Norte) y Nueva York.

Del mismo modo, el JEE Lima Centro 2 también declaró improcedente la pedido de nulidad de 294 mesas de sufragio ubicadas en Argentina. Según el fundamento del personero legal de la organización política, Carlos Zafra Morales, el día de la segunda vuelta se registraron una serie de presuntas irregularidades en la votación llevada a cabo en el mencionado país.

En tal sentido, pretendían que no se contabilicen los votos registrados en la Escuela Normal Superior 03 - Bernardino Rivadavia. Asimismo, cuestionaron que la llegada de las actas electorales al Perú haya sido tardía, así como a las valijas (maletines) que contenían las actas de Buenos Aires, situación que consideraron como "inexplicable".

Frente a las acusaciones de Juntos por el Perú sobre una presunta irregularidad en la llegada de las actas electorales desde Argentina, el director de Comunidades Peruanas en el Exterior, embajador Pedro Bravo, rechazó esta teoría, afirmando que el arribo del material se produjo bajo estrictas medidas de seguridad y con supervisión permanente de las autoridades competentes.