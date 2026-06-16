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Elecciones Regionales y Municipales 2026: JNE proyecta cerca de medio millón de candidatos

El JNE ha anunciado que, según el avance de las inscripciones a los próximos comicios, se estima que habrá medio millón de candidatos para la jornada que se llevará a cabo en octubre.

JNE estima que habrán medio millón de candidatos para las elecciones de octubre
JNE estima que habrán medio millón de candidatos para las elecciones de octubre (Difusión)

16/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 16/06/2026

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Frente a la reciente segunda vuelta llevada a cabo el pasado domingo 7 de junio. El JNE se organiza para otro evento de esta categoría con los siguientes Comicios Regionales y Municipales 2026 que definirán a las próximas autoridades que liderarán gobiernos regionales y municipios. En ese sentido, la institución ha mencionado que se espera que hayan cerca de medio millón de candidatos para esta nueva jornada de votación.

Impacta cifra que anunció el JNE

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que espera la inscripción de cerca de 500 mil candidatos para participar en las Elecciones Regionales y Municipales 2026, proceso en el que se elegirán más de 13mil autoridades en todo el país. Frente a la demora en el avance en la presentación de listas, el organismo electoral decidió ampliar el plazo de inscripción hasta el próximo 19 de junio.

Gloria Rentería emitió comunicación oficial frente a la organización del JNE.
La vocera del JNE, Gloria Rentería, señaló que los comicios se realizarán el 4 de octubre de 2026

Vocera del Jurado Nacional de Elecciones se pronuncia 

La vocera del JNE, Gloria Rentería, señaló que los comicios se realizarán el 4 de octubre de 2026 y permitirán elegir a gobernadores regionales, vicegobernadores regionales, consejeros regionales, así como alcaldes y regidores provinciales y distritales en las diferentes jurisdicciones del país.

Tomando en consideración ello, la representante mencionó que habrán 74 organizaciones políticas que se segmentan de la siguiente manera: 41 corresponden a partidos políticos, 23 movimientos regionales y 10 alianzas electorales.

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"Esperamos cerca de medio millón de candidatos para estas elecciones regionales y municipales", indicó Rentería al referirse a la magnitud del proceso electoral, considerado uno de los más importantes a nivel nacional por la cantidad de autoridades que serán elegidas para dirigir gobiernos regionales y municipalidades durante los próximos años.

Plazo para presentar candidaturas será hasta el 19 de junio

Frente al reducido número de listas registradas en comparación con las estimaciones iniciales, el JNE acordó ampliar el plazo para la presentación de candidaturas hasta el 19 de junio, con el objetivo de facilitar la participación de las organizaciones políticas y garantizar una adecuada representación en el proceso electoral.

En conclusión, con esta información aproximada, la jornada electoral que se desarrollará tendrá una gran relevancia dada la cantidad de candidatos que se presentarán para ser elegidas como las siguientes autoridades que gobernarán de manera regional y a nivel municipal en todo el territorio nacional.

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