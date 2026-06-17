Grave denuncia: Padre acusa a policías de Manchay por muerte de menor retenido

17/06/2026 / Exitosa Noticias / Policial

El caso del adolescente fallecido en la comisaría de Manchay ha generado una profunda consternación y se exigen explicaciones urgentes sobre los hechos. Javier Cubas, padre del adolescente fallecido indicó que, el menor fue retenido arbitrariamente por los efectivos después de que las autoridades especializadas rechazaran formalmente su detención inicial por ser menor de edad.

La familia relata que el joven fue trasladado previamente a la unidad de la Dirincri situada en Musa, La Molina. Sin embargo, al ser menor de edad, los agentes encargados de dicha unidad no aceptaron el procedimiento, por lo cual los policías tuvieron que regresarlo a la comisaría de Manchay, donde ocurrieron los sucesos que terminaron con el desenlace fatal reportado.

Irregularidades en el proceso de custodia

Es en este retorno donde se habrían registrado las graves vulneraciones a los derechos humanos del menor. Según el padre, al ingresar nuevamente a la comisaría, encontró a su hijo en un estado físico lamentable, confirmando sus sospechas de un trato excesivo por parte de los efectivos policiales que lo mantenían retenido en el lugar.

"Lo tenían amarrocado, golpeado y con la ropa completamente rasgada, el polo y el short que tenía puestos estaban destrozados; era muy triste verlo así y pregunté a los efectivos por qué lo tenían en esas condiciones, pero no recibí una respuesta clara sobre su estado", indicó.

Las declaraciones del padre sugieren que los agentes justificaron la violencia física aplicada bajo el argumento de que el adolescente era "bueno para robar". Esta situación, según el testimonio del padre, motivó las súplicas del menor quien temía por su vida ante los constantes golpes recibidos, pidiendo ayuda inmediata para salir de la comisaría debido al maltrato.

Condiciones del centro de detención

El menor fue confinado en un calabozo, espacio que compartía con otros dos individuos detenidos en la misma unidad policial. El padre enfatizó que, en todo momento, el adolescente pidió auxilio para abandonar el recinto policial porque sentía que los agentes le causarían un daño irreversible mientras permanecía encerrado junto a otras personas desconocidas en el ambiente.

Otro menor asesinado por la PNP. Padres de familia fueron llamados a comisaría de Manchay cuando menor ya había sido asesinado luego de tortura; refieren que ahorcaron al menor hasta matarlo. Sicarios PNP tb torturaron en protestas a puneño Manuel Quilla y luego muere pic.twitter.com/Eb6KQS0Bxn — Mireya CH (@mirecarhuas) June 15, 2026

La denuncia presentada por el padre señala directamente al personal policial de la comisaría de Manchay como los responsables de la muerte del menor retenido. El progenitor exige ahora que las autoridades correspondientes esclarezcan si existió negligencia o abuso de autoridad durante el tiempo que el adolescente permaneció bajo custodia policial antes de su fallecimiento en las comisarias.