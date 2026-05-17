Elecciones primarias para los comicios regionales y municipales se desarrollan hoy en Arequipa y Pasco

17/05/2026 / Exitosa Noticias / Política

En el marco de la convocatoria de las elecciones regionales y municipales 2026, hoy, domingo 17 de mayo, se realizarán las elecciones primarias, bajo la modalidad de afiliados, en las regiones Arequipa y Pasco.

Es importante destacar que, la jornada electoral está prevista a empezar a las 7:00 a. m. con la instalación de las mesas de sufragio, labor que estará a cargo de los miembros de mesa titulares y suplentes, previamente capacitados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). En ese sentido, los electores podrán acudir a votar entre las 8:00 a. m. y las 3:00 p. m.

¿Qué movimientos regionales van a las elecciones primarias?

De acuerdo con lo señalado por la ONPE, en la región Arequipa, el movimiento regional "Arequipa Avancemos" participará en esta jornada electoral. Para ello, el organismo que preside interinamente Bernardo Pachas habilitará ocho locales de votación y nueve mesas de sufragio, las cuales estarán distribuidas en las ocho provincias de la "Ciudad Blanca", habiendo un total de 2 434 electores habilitados.

Por su parte, en Pasco hará lo propio el movimiento regional "Pasco Joven". En esta región, la ONPE instalará siete locales de votación y siete mesas de sufragio en las provincias de Pasco, Daniel Alcides Carrión y Oxapampa, donde se prevé la participación de 2 147 afiliados.

Una vez terminado el sufragio, los votos se contabilizarán de manera manual por los miembros de mesa y se elaborarán tres ejemplares del acta electoral destinados al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la ONPE y Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE). Asimismo, los personeros acreditados tienen el derecho de presenciar la votación y el escrutinio.

Vale mencionar que, las elecciones regionales y municipales de celebrarán el próximo domingo 4 de octubre, donde 26 338 616 electores elegirán a sus nuevas autoridades para el período 2027-2031, a través de la presentación de los candidatos de las 46 organizaciones políticas que serán parte del proceso electoral.

¿Cómo se desarrollarán las elecciones primarias?

De acuerdo con lo informado por el Jurado Nacional de Elecciones, existen tres modalidades para la realización de las elecciones primarias, en el marco de la Ley de Organizaciones Políticas, siendo las siguientes:

Elecciones de los afiliados y ciudadanos previamente inscritos como electores ante la organización política, estén o no afiliados a esta. Elecciones de los afiliados. Elecciones a través de los delegados.

En ese sentido, los partidos políticos que opten por las dos primeras modalidades, definirán a sus respectivos candidatos este domingo 17 de mayo. Del mismo modo, y sin la participación de la ONPE, 41 partidos políticos,10 alianzas electores y 23 movimientos regionales deberán realizar sus elecciones internas para elegir sus delegados, siendo aquellas las organizaciones que optaron por la tercera modalidad.

Bajo esta consideración, el domingo 24 de mayo, los delegados elegidos definirán los candidatos políticos de sus respectivas representaciones.

Vale mencionar que, para continuar con su participación en el proceso electoral, los partidos políticos que eligieron las dos primeras modalidades, deberán obtener al menos el 10 % de votos válidamente emitidos del total de electores hábiles de su padrón. Con referente a la tercera modalidad, deberán alcanzar el 10 % de votos válidos de los delegados electos.

Finalmente, tras superar la etapa de elecciones primarias, las organizaciones participantes podrán solicitar la inscripción de sus postulantes ante los Jurados Electorales Especiales para, de esta manera, empezar definir su participación en los comicios de octubre próximo.