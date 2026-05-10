Elecciones 2026: ONPE entrega base de datos de las actas electorales y reportes de auditoría al JNE

10/05/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) entregó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) formalizó la entrega de la base de datos de las actas electorales que se emplearon en el cómputo de las elecciones generales, celebradas el domingo 12 y lunes 13 de abril.

Según un comunicado, la base de datos incluye el tipo de elección según las cinco columnas de cada cédula de sufragio: presidencial, senadores por distrito electoral único, senadores por distrito electoral múltiple, diputados y representantes al Parlamento Andino. Además, se ha proporcionado otra información importante como el número de acta y el ubigeo correspondiente.

ONPE remitió reportes de auditorías

La entidad electoral indica que la información proporcionada también incluye el informe de auditoría de la Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE), el Sistema de Cómputo Electoral y el Sistema Web de Presentación de Resultados, que fueron ejecutadas por la empresa M&T Internacional.

La entrega de la información se ha dado de manera física y en sobre debidamente lacrado, con el objetivo de garantizar la integridad y confidencialidad de la información, indica la institución. La transferencia fue oficializada mediante los oficios N° 001480-2026-SG/ONPE y N° 001481-2026-SG/ONPE.

Se precisa además que los oficios fueron enviados a la secretaria general del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Yessica Elisa Clavijo Chipoco , y a su gerente general Gina Magaly Salazar Lozano.

Resultados oficiales casi al 100%

El Perú se encuentra a pocas horas de conocer de manera oficial a los candidatos presidenciales que disputaran la segunda vuelta electoral con el objetivo de llegar a la Casa de Pizarro.

Con el 99.95% de actas contabilizadas hasta el domingo 10 de mayo, Keiko Fujimori (Fuerza Popular) suma 2′865,480 votos válidos, lo que representa el 17.173%. Roberto Sánchez Palomino (Juntos por el Perú) obtiene 2′001,640 votos válidos (11.996%), mientras que Rafael López Aliaga (Renovación Popular) alcanza 1′988,094 votos válidos (11.915%).

Cabe destacar que la diferencia entre Sánchez y Aliaga es de apenas 13 mil votos. En las últimas horas, la estrecha diferencia ha ocasionado que Renovación Popular hiciera una nueva denuncia sobre la presunta pérdida y el deterioro de actas correspondientes a mesas de votación instaladas en Lima, Callao y el extranjero.

En medio de una primera vuelta con resultados bastante ceñidos, la ONPE formalizó la entrega de la base de datos completa de las actas electorales utilizadas en el cómputo de los recientes comicios generales.