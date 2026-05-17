OMS declara como emergencia global un inusual brote de ébola en el Congo: sin vacunas y difícil de detectar

17/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado un inusual brote de ébola surgido en la República Democrática del Congo como una, dado que el virus responsable del brote es una especie rara con alto riesgo de propagación y para el cual no existen vacunas ni tratamientos.

Inusual brote de ébola causa alarma en la OMS

Aunque el ébola no es un virus nuevo en África, la cepa que se está diseminando en Kinshasa, la capital del Congo, y Kampala, capital de Uganda, posee características peculiares que está generando una mayor preocupación de lo habitual en la comunidad sanitaria internacional.

El brote actual es causado por un virus llamado ébola Bundibugyo, que a menudo no se detecta en las pruebas y que no tiene vacunas ni tratamientos, a diferencia de otras variantes del patógeno que anteriormente han causado brotes. Según la OMS, hasta el momento se han registrado 80 muertes y al menos 246 sospechosos, entre personas y trabajadores de salud.

Los primeros síntomas del ébola incluyen fiebre, dolor muscular, fatiga, dolor de cabeza y dolor de garganta, seguidos de vómitos, diarrea, erupciones cutáneas y hemorragias. Se transmite a través del contacto con fluidos corporales o la piel lesionada.

¿Qué tan grave es el brote actual de ébola?

El virus del ébola tiene una tasa de letalidad que ronda entre el 25% y el 90% dependiendo de la cepa. En el actual brote, el riesgo de propagación es alto debido a que se ha detectado en zonas urbanas con una alta movilidad y en un gran número de centros de salud informales.

La declaratoria del actual brote de ébola como una "emergencia de salud pública de importancia internacional" es preocupante, ya que se trata de la alerta más severa que la OMS puede emitir antes de ser declarado como pandemia.

En los últimos años se han registrado numerosas emergencias globales por enfermedades infecciosas. Estas son la pandemia de gripe H1N1, un brote de poliomielitis en 2014, la epidemia de zika de 2015 y 2016, la pandemia de COVID-19, y la epidemia de mpox de 2024 (anteriormente llamada viruela del mono).

Cabe precisar que no es la primera vez que se declara un brote de ébola bajo esta categoría. Las dos más mortíferos ocurrieron en 2014 y 2018, indican los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

En el primer caso, el responsable fue el virus del ébola del Zaire, que dejó más de 11 mil fallecidos. En el segundo, fue el virus del ébola del Kivu, que causó la muerte de más de 2 mil personas.