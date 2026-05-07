Elecciones 2026: Excandidata presidencial visitó a Pedro Castillo y muestra su respaldo oficial a Juntos por el Perú

07/05/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

Tras un enigmático resultado en esta próxima segunda vuelta, la excandidata y presidenta de la agrupación Un Camino Diferente, Rosario Fernández Bazán sorprendió al país tras visitar al exmandatario Pedro Castillo en su centro de reclusión. Además de ello, marcó el inicio de una estrategia de unidad entre su partido y Juntos por el Perú.

Alianza estratégica por la libertad

Mediante un video subido a redes sociales, la presidenta de Un Camino Diferente explicó que la decisión de unirse a Juntos por el Perú responde a una coincidencia en los ideales de justicia social. Fernández Bazán considera que la figura de Pedro Castillo sigue siendo un eje movilizador para las bases electorales del interior.

Desde las afueras del penal de Barbadillo, la excandidata manifestó que el apoyo hacia Juntos por el Perú es una medida necesaria para enfrentar a las fuerzas opositoras actuales. Según ella, la defensa de los derechos del expresidente será una bandera constante de su agrupación política.

El partido del "huaquito" busca capitalizar el descontento de las provincias hacia la actual gestión gubernamental. La plataforma política considera que la unión de fuerzas es el único camino viable para garantizar una alternativa de izquierda competitiva en el próximo proceso.

Esta coalición pretende unificar criterios sobre la reforma agraria y la nacionalización de recursos estratégicos del país. Según la lideresa, la visita al centro de reclusión simboliza la lealtad hacia los compromisos asumidos originalmente con el pueblo peruano.

Estrategia electoral en marcha

El partido Un Camino Diferente busca que sus simpatizantes identifiquen su símbolo con la plataforma de JPP. Esta integración pretende fortalecer las candidaturas en regiones clave donde el mensaje de restitución y defensa del exjefe de Estado tiene mayor impacto y relevancia social.

La presidenta del partido enfatizó que el recorrido por las regiones será intenso para explicar los motivos de esta coalición. El objetivo es que Rosario Fernández apoyará a JPP de manera orgánica, movilizando a todos sus militantes a nivel nacional.

El equipo legal de Castillo también estuvo presente durante la jornada para coordinar detalles de la defensa técnica. Se espera que esta alianza política presione internacionalmente para denunciar lo que consideran una detención arbitraria motivada por intereses de grupos económicos contrarios.

Ante ello, su partido mostró que el plan de trabajo incluye mesas de diálogo para unificar criterios programáticos, asegurando que Rosario Fernández apoyará a JPP con una visión de cambio profundo.