Tres muertos y más de una decena de heridos deja un ataque masivo con más de 500 drones contra Moscú

17/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un ataque masivo con más de 500 drones comandado por las fuerzas militares de Ucrania han dejado al menos tres personas fallecidas y quince personas heridas de gravedad en la Moscú, en la capital de Rusia, convirtiéndose en las mayores ofensivas ucranianas en lo que va de la guerra.

Ataque masivo de drones impacta en Moscú

Esta noche, Ucrania ejecutó lo que se sería uno de sus ataques más masivos con drones desde el inicio de la guerra contra el Kremlin en febrero de 2022.

Los servicios de defensa aérea rusos interceptaron y destruyeron 556 drones ucranianos sobre 14 regiones rusas, así como sobre la anexionada Crimea y los mares Negro y de Azov. No obstante, varios lograron superar las defensas, dejando al menos tres civiles muertos y 16 heridos en Moscú.

El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, informó que doce personas resultaron heridas, la mayoría empleados de la refinería de Moscú, y que el proceso tecnológico de la planta no se interrumpió. Las autoridades aeronáuticas suspendieron temporalmente el funcionamiento de los cuatro aeropuertos internacionales de Moscú.

El Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) detalló que los objetivos atacados incluyeron la refinería de Moscú operada por Gazprom, las plantas de bombeo de crudo de Sonechnogorska y Volodarskoye, y la fábrica de Angstrem, sancionada por Estados Unidos y dedicada a la producción de semiconductores de uso militar.

Zelensky justifica ofensiva ucraniana

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, calificó el ataque como "totalmente justificado" y lo describió como una respuesta a la prolongación de la guerra y a los ataques rusos contra ciudades y pueblos ucranianos. Así, denominó las acciones "sanciones de largo alcance" orientadas a presionar a la población rusa para que su Estado ponga fin al conflicto.

Según han reportado las autoridades rusas, el ataque de drones ucranianos involucró a más de 80 artefactos no tripulados, que impactaron de manera directa contra diversas edificaciones y viviendas particulares en la capital rusa.

Ambos países reanudaron sus bombardeos cuando expiró una tregua de tres días negociada bajo mediación de Estados Unidos por las conmemoraciones del fin de la Segunda Guerra Mundial en Rusia. El ataque del domingo supera con creces los registros previos: el anterior ataque de gran escala contra Moscú se produjo el 14 de marzo, cuando fueron derribados 65 artefactos