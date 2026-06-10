Keiko Fujimori reafirma que su eventual gobierno solo durará cinco años: "Por supuesto"

10/06/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

Ante la consulta de Exitosa, la candidata presidencial Keiko Fujimori reafirmó que, de llegar al poder, su gestión se ceñirá al periodo constitucional establecido. "Por supuesto, he dicho solo 5 años".

Respetará el tiempo de mandato en eventual Gobierno

Desde exteriores de su domicilio, la aspirante a la Presidencia de la República del Perú ha vuelto a referirse acerca del tiempo que permanecerá en el Gobierno de salir victoriosa en esta segunda vuelta electoral que la disputa junto a su contendor Roberto Sánchez.

"Por supuesto, he dicho solo cinco años. Así será", manifestó la lideresa de Fuerza Popular con una sonrisa en el marco de los cambios que se vienen dando en los resultados de la ONPE sobre las elecciones 2026 debido a que se ha cortado la brecha con el representante de Juntos por el Perú.

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