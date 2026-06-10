Juntos por el Perú, Obras y Ahora Nación rechazan declaraciones del jefe de Ipsos sobre conteo rápido

10/06/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

Los resultados de la segunda vuelta de las elecciones generales continúan generando polémica a tres días del 7 de junio. Esta controversia se encendió aún más luego que el jefe de Ipsos, Alfredo Torres, brindara un pronunciamiento donde señaló que las proyecciones arrojadas en el conteo rápido cambiarían a favor de Fuerza Popular.

Rechazan declaraciones del jefe de Ipsos

En medio de estos cuestionamientos, los partidos Juntos por el Perú, Obras y Ahora Nación emitieron un comunicado en conjunto rechazando tajantemente el lo dicho por el titular de este empresa encuestadora.

En primer lugar, el pronunciamiento cuestiona rotundamente que luego del conteo rápido se realicen pronunciamientos sin sustento y pretendiendo generar incertidumbre. De acuerdo a lo que indicaron, estos hechos constituyen un claro atentado contra la transparencia y fiabilidad de lo que viene siendo este proceso electoral.

"Defenderemos la integridad de los resultados oficiales por encima de cualquier proyección mediática. Mientras ONPE no culmine al 100% del conteo de votos, cualquier otro escenario constituye un acto de irresponsabilidad", indicaron.

🔴🔵 #ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | A través de un comunicado, los partidos Juntos por el Perú, Obras y Ahora Nación expresaron su rechazo a las declaraciones formuladas por el jefe de Ipsos, Alfredo Torres, respecto al conteo rápido de la segunda vuelta electoral.



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Seguidamente, los partidos políticos señalaron que es preocupante el comportamiento de Ipsos a la espera de los resultados oficiales. Por ello, hicieron un llamado a la Oficina Nacional de Procesos Electorales y al Jurado Nacional de Elecciones para que actúen directamente contra este hecho.

"No toleraremos movidas extrañas que pretendan desacreditar el proceso antes del resultado oficial", agregaron.

Buscan poner en tela de juicio el proceso electoral

Seguidamente, el pronunciamiento público señaló que existen diversas movidas que buscan desestabilizar las elecciones generales desde la primera vuelta del proceso.

"Convocamos a la ciudadanía y a los personeros a mantenerse vigilantes frente a cualquier intento de manipulación", sentenciaron.

Es importante precisar que al cierre de esta nota, el conteo oficial de la ONPE mantiene adelante al candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, por un estrecho margen sobre Keiko Fujimori. De acuerdo a los resultados, el candidato cuenta con un 50.055 %, contra el 49.945 % de la postulante naranja.

La diferencia cada vez es más corta ya que hasta este momento se presenta una ligera ventaja de poco menos de 20 mil votos el cual podría variar con el correr de las horas. A eso se le suma que los votos rurales y del extranjero aún no han sido procesadas del todo.

En resumen, los partidos Juntos por el Perú, Ahora Nación y Obras, emitieron un comunicado rechazando las recientes declaraciones del presidente de Ipsos sobre los resultados de la segunda vuelta.