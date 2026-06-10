Tomate Barraza anuncia la muerte de su madre tras su lucha contra el cáncer: "Cuídanos desde el cielo"

10/06/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Con emotivos mensajes, 'Tomate' Barraza anunció que su mamá murió tras una larga lucha contra el cáncer, generando conmoción entre sus allegados y seguidores. El cantante peruano no dudó en recordarla con mucho cariño.

Fallece la madre de Tomate Barraza: Así lo anunció en redes

La familia de Carlos 'Tomate' Barraza atraviesa un complicado momento tras la pérdida de uno de sus seres queridos. A través de sus estados de WhatsApp y en redes sociales, el cantante peruano reveló su tristeza por la muerte de su madre, Martha Chervellini, tras una batalla contra el cáncer.

Como se recuerda, en febrero del presente año, el artista mencionó que su progenitora enfrentaba el diagnóstico de esa dura enfermedad en el hígado y de seno, además de una metástasis pulmonar. Incluso, en su cuenta de Instagram, se le puede observar acompañando a su mamá en el hospital por el 'Día de la madre' expresando su deseo de volver a tenerla en casa "disfrutando del amor de sus nietas"; sin embargo, perdió la vida en las últimas horas.

Tomate Barraza confirmó la noticia de la muerte de su madre a los 78 años con sentidos mensajes de despedida y recordando el gran cariño que él y todos en su familia le tenían por ser el pilar fundamental de cada uno de ellos.

"No muere lo que es eterno", indicó en un inicio en uno de sus estados de WhatsApp. Además, en una fotografía junto a doña Martha, compartió palabras de gratitud hacia su progenitora: "Mi Marthita linda, gracias por tanto amor. Cuídanos desde el cielo".

Tomate Barraza se despide de su madre.

Tomate Barraza y su hija Gaela le dan el último adiós

No solo Carlos 'Tomate' Barraza le rindió homenaje a su madre, sino también Gaela Barraza, la hija mayor del artista. La joven dejó en claro el fuerte vínculo que tenía con su abuela y el dolor que le genera su muerte.

Por medio de fotografías, Gaela Barraza le dedicó sentidas palabras que conmovieron a sus seguidores: "Descansa en paz mi reina hermosa. Te amo con toda mi alma". "Por siempre juntas mi reina hermosa. Gracias por darme los mejores 18 años de mi vida, por enseñarme a amar y sobre todo, a ser luz donde sea que vaya", escribió en sus historias de Instagram.

Gaela Barraza anuncia la muerte de su abuela, doña Martha Chervellini.

Tomate Barraza triste por la pérdida de su madre

Finalmente, en otro de los mensajes de despedida de Tomate Barraza a su madre, recuerda los mejores momentos que vivió a su lado y que, según anunció, permanecerán siempre en su memoria y el corazón.

"Este día lo guardaré en mi corazón por siempre, te dejaste que te maquille y te viste hermosa, oíste una entrevista y caminamos en el parque. Fuiste una grande, te voy a extrañar muchísimo mi Martita", escribió.

El cantante y actor Carlos 'Tomate' Barraza pasa por uno de los momentos más difíciles de su vida. A través de sus redes, anunció que su madre murió tras una larga batalla contra el cáncer. Él y su hija Gaela le rindieron homenaje con sentidos mensajes de despedida.