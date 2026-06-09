Luis Dyer estima que gran mayoría de actas del extranjero estarán procesadas antes del sábado

09/06/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

El proceso de escrutinio para los votos emitidos en el extranjero avanza según el cronograma previsto por las autoridades electorales. Luis Dyer, representante de Fuerza Popular, proyecta que, para el próximo sábado, un alto porcentaje de las actas electorales del exterior habrán sido procesadas con éxito.

Avance en el conteo de votos internacionales

La logística para recibir los paquetes electorales desde distintos continentes presenta desafíos técnicos importantes. A pesar de la enorme distancia, se reporta que el flujo de documentos es constante, permitiendo que el procesamiento de actas internacionales se mantenga dentro de los plazos establecidos por ley.

Según Luis Dyer, jefe de personeros de Fuerza Popular, durante una entrevista para Exitosa, la proyección es clara respecto a los tiempos de procesamiento de los votos emitidos fuera de las fronteras nacionales, los cuales son fundamentales para determinar el resultado final en esta reñida elección:

"Entre hoy y el sábado, debería estar ya casi procesado un gran porcentaje, un 90% para arriba, de las actas de los extranjeros", declaró.

La complejidad del traslado impacta directamente en el ritmo del conteo, especialmente al recibir paquetes desde países lejanos, como los ubicados en África. En dichas jurisdicciones, se ha registrado una participación menor de electores, lo que permite que las actas se gestionen con rapidez.

El personal encargado mantiene un despliegue constante para verificar cada documento recibido. Según lo señalado por el representante, los votos en el extranjero son totalmente válidos y reflejan la voluntad ciudadana, aunque su traslado requiere un tiempo adicional de gestión comparado con las mesas locales.

Desafíos en el tratamiento de actas observadas

Una vez que se culmine el procesamiento mayoritario de los votos, el trabajo de las autoridades se enfocará en las actas electorales que presentan observaciones. Esta etapa técnica es indispensable para el conteo, aunque requiere un tiempo adicional necesario para garantizar la transparencia total del proceso.

El representante de Fuerza Popular destacó que, si bien el voto en el exterior es un derecho ciudadano, la operatividad implica costos y plazos extendidos. Por ello, sugiere evaluar la implementación de mejores facilidades logísticas para agilizar la recepción y cómputo en futuras contiendas electorales nacionales.

El flujo de los votos desde el extranjero avanza satisfactoriamente durante la semana, buscando finalizar el conteo de la gran mayoría de las actas electorales hacia el sábado, consolidando así la voluntad de los peruanos en el exterior de manera clara, transparente y dentro del cronograma previsto.