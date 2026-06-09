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Misión de Observación Electoral de la Unión Europea emite declaración preliminar tras segunda vuelta presidencial

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea presentó este martes 9 de junio su declaración preliminar sobre la segunda vuelta, donde analizaron el desarrollo de las campañas presidenciales, entre otras situaciones.

Misión de Observación Electoral de la Unión Europea.
Misión de Observación Electoral de la Unión Europea. MOEUE

09/06/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien / Actualizado al 09/06/2026

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Tras llevarse a cabo la segunda vuelta presidencial, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOEUE) presentó su declaración preliminar sobre la justa electoral de este domingo 7 de junio

En una conferencia de prensa brindada la tarde este martes 9 de junio, la jefa de la MOEUE, Annalisa Corrado, destacó que los comicios se llevaron de forma adecuada, quedando a la espera de los resultados oficiales que emita el sistema electoral en las próximas semanas. 

Informe final será presentado al finalizar el proceso electoral

Tal como ocurrió luego de la primera vuelta, la entidad presentó su informe donde hizo un balance de las campañas presidenciales de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, la narrativa de fraude electoral a cargo de Rafael López Aliaga y la actuación del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). 

Sobre la jornada democrática en específico, la Misión mencionó que las mesas de sufragio observadas por la MOE UE contaban con todo el material electoral necesario, pero abrieron con algunos retrasos de hasta una hora, principalmente debido a la ausencia de los miembros de mesa.

"La jornada electoral transcurrió en un ambiente tranquilo y ordenado, aunque con algunos incidentes aislados, y los observadores de la UE valoraron positivamente los procesos de votación y escrutinio. La presencia de personeros y de observadores contribuyó a la transparencia del proceso", precisa la declaración.

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Otro aspecto que tomó en cuenta la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea es que durante la campaña se registraron casos de racismo y discriminación. Además, de que las autoridades electorales y las iniciativas de verificación de información buscaron activamente contrarrestar declaraciones falsas o engañosas en las redes sociales

En ese sentido, la jefa de la Misión mencionó que presentará un informe final en agosto, cuando concluya el proceso electoral, el cual será presentado a los organismos electorales para la mejora de los futuros comicios y reforma electoral

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¿Cómo saber los primeros resultados de la ONPE?

Tal como ocurrió en la primera vuelta electoral de abril último, la ONPE habilitó nuevamente su plataforma de resultados en tiempo real para que los ciudadanos del Perú y de todas partes del mundo podrán ir monitoreando los avances de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, en el marco de la segunda vuelta presidencial 2026.

Para ingresar al portal habilitado por la ONPE deben hacer click en el siguiente enlace. Es importante mencionar que, los porcentajes irán variando conforme vayan cargándose en el sistema las actas provenientes de las diferentes mesas de sufragio.

Vale mencionar que, según el padrón electoral del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), 27 325 432 de peruanos estaban hábiles para emitir su voto, de los cuales el 95 % (26 114 619) lo iban a realizar en todo el Perú; mientras que, el otro 5 % de connacionales (1 210 813), desde el extranjero.

La ciudadanía se mantiene vigilante frente al anuncio oficial de la ONPE, recordando que ambos candidatos presidenciales aseveraron que iban a respetar el resultado de la justa electoral.  

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