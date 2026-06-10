Gobierno de José María Balcázar designa a Jaime Moreno como nuevo presidente ejecutivo de EsSalud

10/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El gobierno de José María Balcázar designó a Jaime Moreno Eustaquio como representante del Estado ante el Consejo Directivo del Seguro Social de Salud (EsSalud), quien a su vez se desempeñará en el cargo de presidente ejecutivo.

Vale mencionar que, la oficialización del nombramiento se enmarca en el Resolución Suprema N.º 023-2026-TR, publicada este miércoles 10 de junio en el boletín de normas legales del Diario Oficial El Peruano.

Cambios en EsSalud a pocas semanas de la sucesión constitucional

La designación del nuevo titular de EsSalud se da en lugar de Luis Rosales Pereda, quien ocupó el cargo desde marzo último, tras la renuncia de Segundo Acho Mego. De acuerdo con el artículo 12 del Reglamento de la Ley N.º 27056, Ley de Creación del Seguro Social de Salud, la destitución en el cargo se da, entre otros, por la pérdida de la confianza de la autoridad proponente.

Esta modificatoria en el Presidencia Ejecutiva de EsSalud se da a escasas pocas semanas de la sucesión constitucional por la asunción del nuevo gobierno. En ese sentido, quien asuma el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) deberá ratificar o retirar en el cargo a Jaime Moreno Eustaquio.

Según la Ley N.º 27056, el Consejo Directivo es el órgano de dirección de EsSalud que establece su política institucional y supervisa su aplicación, estando conformado, entre otros, por tres representantes del Estado, uno de los cuales lo preside en calidad de presidente ejecutivo. Dicho nombramiento recae en el MTPE.

Perfil y experiencia de Jaime Moreno Eustaquio

El flamante nuevo presidente ejecutivo de EsSalud, Jaime Moreno Eustaquio, fue gerente de la Red Sabogal en la Provincia Constitucional del Callao. Asimismo, fue gerente regional de Desarrollo Social del Gobierno Regional de Huánuco y director ejecutivo de Salud de las Personas de la DIRESA Huancavelica.

Asimismo, se desempeñó funciones en los hospitales Sergio Bernales, Cayetano Heredia, Larco Herrera, Dos de Mayo; además, de los nosocomios regionales de Tarapoto, Moyobamba y Cajamarca.

Sobre su designación en el máximo cargo de EsSalud es en conformidad con la Ley N.º 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N.º 27056, Ley de Creación del Seguro Social de Salud (ESSALUD); el Reglamento de la Ley N.º 27056, Ley de Creación del Seguro Social de Salud; la Ley N.º 27594, Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento y designación de funcionarios públicos; y la Ley N.º 29381, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

Finalmente, la resolución suprema es refrendada por el presidente José María Balcázar y el ministro de Trabajo, Freddy Solano González.