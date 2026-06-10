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Ante resultados de ONPE

Roberto Sánchez señala que buscan "torcer un resultado democrático" en su contra: "Maniobras dilatorias"

El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez aseguró que existen intentos por alterar el desenlace del proceso electoral y expresó su rechazo a lo que calificó como acciones dilatorias.

10/06/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 10/06/2026

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Ante los recientes resultados del conteo oficial de ONPE, el candidato presidencial por Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, acusó a cierto sector de intentar torcer un resultado democrático con maniobras dilatorias a raíz de que la distancia con Keiko Fujimori continúa acortándose.

Existen maniobras dilatorias en su contra

A su salida de un evento de UNICEF en Miraflores, el aspirante al sillón de Pizarro se tomó varios minutos para dialogar con la prensa que aguardaba por conocer sus sensaciones teniendo en cuenta los últimos resultados del conteo de ONPE el cual acorta la distancia entre ambos a menos de 5000 votos.

En esa línea, Roberto Sánchez volvió a referirse a las declaraciones de Alfredo Torres donde señaló que la proyección que dejó su conteo rápido cambiaría gracias al voto extranjero favoreciendo a Keiko Fujimori. Según indicó, esta situación le hizo acordar a los años 2000 acusando de que existe un sector que busca darle vuelta a los resultados de la segunda vuelta.

"Me recuerda a los años 2000, donde exactamente el señor Alfredo Torres, luego de un conteo rápido, salió a decir que había un error. Me recuerda mucho a hace 26 años. Digo que es una casualidad de que haya una voluntad de muchos actores que quieren torcer un resultado democrático, de conteo institucional", indicó.

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Hace un llamado a los organismos electorales

Seguidamente, el postulante de Juntos por el Perú señaló que este tipo de hechos no representan una casualidad y que se trataría de una movida para favorecer a Fuerza Popular. En ese sentido, hizo un llamado a los organismos electorales para que puedan intervenir y garantizar que este proceso final sea llevado con transparencia.

"El pueblo sabe y toda la comunidad ve que hoy nuevamente un sector de la prensa me pone a mi como objetivo atacando las 24 horas del día ¿Es una casualidad? Juntos por el Perú se reafirma con esperanza, con optimismo, con fe, en ese respaldo popular de esa coalición democrática que quiere recuperar la democracia. Sentimos que es una victoria del pueblo que se ha afianzado democrática y pacíficamente", añadió.

Finalmente, Sánchez Palomino reveló que ha solicitado una reunión con las autoridades electorales a raíz de todas estas irregularidades que, según él, se vienen dando tras la segunda vuelta de las elecciones generales.

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En resumen, Roberto Sánchez se pronunció ante los últimos resultados de ONPE que acortan la distancia con Keiko Fujimori. El candidato señaló que existen una serie de irregularidades que buscan torcer esta contienda electoral.

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