Transportistas alzan su voz de protesta tras recientes ataques a buses: "Cuantos muertos, paros y no hay acción del Estado"

10/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

A pesar del estado de emergencia decretado en Lima y Callao, el transporte público continúa siendo víctimas de la extorsión y el sicariato. En los últimos días el hecho parecer haberse agravado luego que un conductor de la empresa Etupsa 73 fuera asesinado por sujetos que le dispararon sin piedad en plena ruta en San Martín de Porres.

A eso se le suma la muerte de un joven al interior de un bus de la empresa 'Santo Cristo' en Chorrillos y que una combi de 'Los Rojitos' sea quemada en San Juan de Miraflores. Sin duda, una serie de atentados que demuestra la ola de violencia en la que se encuentra gran parte del país.

No hay acción del Estado

En medio de esta coyuntura, Exitosa conversó con Héctor Vargas, presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano de Lima y Callao, para conocer su postura sobre estos lamentables hechos.

De acuerdo a su parecer, esta situación comenzó en el 2024 , es decir, hace más de dos años, pero hasta el momento el Ejecutivo no ha tomado medidas concretas para evitar que las empresas de transporte público sigan siendo extorsionadas.

"Este problema viene desde hace dos años, cuantos muertos, cuantos paros, cuantas propuestas y sin embargo, no hay una acción de parte del Estado. Están dedicados a otras cosas que a trabajar por el bien de nuestro país", indicó.

🔴🔵 #HablemosClaro💬💬 | En diálogo con Exitosa, Héctor Vargas, pdte. de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano de Lima y Callao, manifestó la indignación del sector ante la persistente ola de ataques y extorsiones contra las unidades de transporte público. Ello, tras... pic.twitter.com/2DUjK2w5VZ — Exitosa Noticias (@exitosape) June 10, 2026

Desde su lugar, Vargas señaló que se ha presentado un proyecto de ley ante el Congreso de la República con la finalidad de encontrar una solución. Sin embargo, esta iniciativa ha sido dejada de lado a pesar que buscaba que el Ministerio del Interior, el Poder Judicial y la Policía Nacional del Perú puedan trabajar de manera conjunta.

"El año pasado presentamos una propuesta legislativa, no creemos en los políticos, no creemos en estos políticos que puedan trabajar, sin embargo, algo tenemos que hacer. Se presentó una propuesta legislativa que sigue siendo la misma que no ha perdido vigencia de que trabajen de manera articulada tres instituciones del Estado", añadió.

Tergiversaron la norma

Seguidamente, Vargas lanzó una seria acusación señalando que el legislativo modificó una de sus propuestas y la aprobó dejándolos sin chances de estar protegidos ante esta ola de delincuencia.

"También presentamos cuatro propuestas de impacto psicológico inmediato ¿Algo de ello avanzó? Absolutamente nada, por el contrario, tergiversaron la norma y cuando fue reglamentada quedó prácticamente en el vacío", añadió.

En resumen, Héctor Vargas, Pdte. de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano de Lima y Callao, lamentó nuevamente la poca acción del Estado frente a los constantes ataques a buses.