Roberto Sánchez ante incertidumbre por resultados de la segunda vuelta: "Defenderemos la victoria popular"

10/06/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

El candidato presidencial por Juntos por el Perú, Roberto Sánchez Palomino, se pronunció este miércoles 10 de junio frente a la posibilidad de que sufrir un resultado adverso en el conteo de votos de la segunda vuelta, la cual hasta el momento lo ubica por delante de Keiko Fujimori Higuchi (Fuerza Popular).

Según las cifras oficiales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) sobre el 97 %, el candidato de la izquierda viene obteniendo un 50.04 % del total de las votaciones, mientras que su contendora alcanza un 49. 95 %, lo que marca un empate técnico por la escasa diferencia de votos que los separan.

Cuestionamiento a lo señalado por el presidente de IPSOS

Lo señalado por Roberto Sánchez se da tras lo señalado por Alfredo Torres, gerente general de la encuestadora IPSOS, quien sostuvo en las últimas horas, que de acuerdo con las proyecciones de su compañía, el conteo de la ONPE podría cambiar en favor de Fuerza Popular, debido a la llegada de las actas de las zonas más alejadas del país, los votos del extranjero y las actas observadas que serán analizadas por la ONPE y el JNE.

Ante un hipotético repunte de la lideresa fujimorista y teniendo en cuenta los avances de la ONPE, más el conteo rápido de la Asociación Civil Transparencia que lo ubica también en el primer lugar de los últimos comicios, el representante de Juntos por el Perú dejó a entrever que habrá una respuesta de su coalición en las calles.

"Las maniobras y voluntades por torcer la democracia encontrarán un Frente Democrático y contundente contra el autoritarismo. ¡Viva la victoria ciudadana y Popular!", expresó.

Solo el Pueblo salva al Pueblo, con esperanza y democracia defenderemos la victoria popular.



Las maniobras y voluntades por torcer la democracia encontrarán un Frente Democrático y contundente contra el autoritarismo. ¡Viva la victoria ciudadana y Popular! — Roberto Sánchez Palomino (@RobertoSanchP) June 10, 2026

Proclamación de resultados podría darse en un mes

Luego de conocerse los primeros resultados de la ONPE, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo Bermejo, indicó que la proclamación de resultados de la segunda vuelta presidencial podría darse en un plazo máximo de 30 días, en cumplimiento del debido proceso y el derecho de defensa.

"Comprendamos que eso se deba a que nuestro proceso jurisdiccional es muy garantista y establece una serie de etapas que deben ser cumplidas", indicó el titular del organismo electoral.

Si los ciudadanos desean saber en tiempo real cómo van los resultados de las elecciones, deben ingresar al portal habilitado por la ONPE, haciendo click en el siguiente enlace. Es importante mencionar que, los porcentajes irán variando conforme vayan cargándose en el sistema las actas provenientes de las diferentes mesas de sufragio.

Finalmente, ambos organismos electorales recordaron también que los candidatos presidenciales manifestaron que respetarán la voluntad popular sin cuestionamiento alguno.