Carlos Álvarez cuestiona a la boca de urna y conteo rápido: "Traición a la voluntad popular"

09/06/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

Tras llevarse a cabo la segunda vuelta el último domingo 7 de junio, el excandidato presidencial por País para Todos, Carlos Álvarez, fue crítico de los métodos de boca de urna y conteo rápido a cargo de las encuestadoras de opinión, al considerar generan "división" en la ciudadanía, en un contexto de clima tenso por saber quién llegará a Palacio de Gobierno en julio entrante.

Cuestiona a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

En entrevista esta noche al l programa "Informamos y Opinamos", el también actor cómico dejó a entrever que esta forma de obtener de resultados preliminares debería suprimirse de toda contienda electoral, debido a que los candidatos políticos caen en triunfalismo desde antes de tiempo, cuando la última palabra la tiene la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Bajo esta consideración, hizo un llamado a la calma a Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), a fin de que tomen con mesura las cifras reveladas, puesto que, podrían tener un resultado adverso, lo que generaría desencanto y desconfianza en sus votantes.

"Eso solivianta a la población. Yo ya gané, yo celebré, fuegos artificiales, ya comenzó mis ministros, por favor. Es una tradición, pero es una traición a la voluntad popular. Que no las tomen con esa seriedad, ese peso que le dan: 'conteo rápido, ya gané', no es así", indicó.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯️🗯️ | En entrevista para Exitosa, el excandidato presidencial y humorista Carlos Álvarez, cuestionó la existencia y publicación de la boca de urna y el conteo rápido, que solo logran dividir más al país. De no ser suprimidos, pide a los candidatos a no... pic.twitter.com/jKC0ZF5dq9 — Exitosa Noticias (@exitosape) June 10, 2026

Sobre el escaso margen que separa al candidato de izquierda por sobre su contendora fujimorista, Álvarez aseveró que lo más sensato hubiera sido que desde un inicio reconozcan un empate técnico y que el escrutinio total tendrá un proceso, el cual ambos no solo respetarán, sino que harán lo propio con respecto al resultado final del proceso electoral.

Proclamación de resultados podría darse en un mes

Luego de conocerse los primeros resultados de la ONPE, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo Bermejo, indicó que la proclamación de resultados de la segunda vuelta presidencial podría darse en un plazo máximo de 30 días, en cumplimiento del debido proceso y el derecho de defensa.

"Comprendamos que eso se deba a que nuestro proceso jurisdiccional es muy garantista y establece una serie de etapas que deben ser cumplidas", indicó el titular del organismo electoral.

Si los ciudadanos desean saber en tiempo real cómo van los resultados de los últimos comicios, deben ingresar al portal habilitado por la ONPE, haciendo click en el siguiente enlace. Es importante mencionar que, los porcentajes irán variando conforme vayan cargándose en el sistema las actas provenientes de las diferentes mesas de sufragio.

Desde ambas entidades también recordaron que ambos candidatos presidenciales manifestaron que respetarán la voluntad popular sin cuestionamiento alguno.