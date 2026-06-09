ONPE anuncia retraso en la llegada de actas electorales por mal clima: Conoce qué zonas son las que presentan demora

09/06/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

Luego de la finalización de la jornada electoral que se desarrolló el pasado domingo 7 de junio, el JNE anunció que la llegada de actas que se encuentran en zonas rurales del Perú están presentando retrasos y complicaciones para su traslado eficaz a la capital y puedan ser contabilizadas según el protocolo correspondiente por las autoridades encargadas del conteo de resultados finales.

¿Por qué se ha generado el retraso en la llegada de las actas electorales?

A través de un comunicado en sus cuentas oficiales, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), ha anunciado que debido a favores climatológicos en diferente lugares del territorio nacional, no se ha podido recepcionar algunas actas electorales que pertenecen a zonas rurales de complicado acceso hacía los centros de cómputo de las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) en donde se contabilizan.

Según el reporte por la instituciones correspondientes, aún no reciben las actas 7 de las 125 ODPE que procesan las actas generadas en territorio nacional: Alto Amazonas, Atalaya, Coronel Portillo, Huanta, La Convención, Maynas y Requena.

#ONPEinforma | 📣 Debido al mal tiempo en varias zonas del país, aún no recibimos las actas electorales correspondientes a 7 de nuestras Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE), lo que retrasa su procesamiento en los centros de cómputo.#SEP2026 #ONPEenRegiones pic.twitter.com/LeSBgBUuXX — ONPE (@ONPE_oficial) June 9, 2026

Seguimiento de la ONPE en el proceso de las actas

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) hace un seguimiento detallado de la entrega del material electoral desde su centro de soporte nacional. En ese sentido, la entidad monitorea también el avance en la contabilización de los votos. Incluso, según la información registrada en este centro hasta el mediodía de hoy, 1557 actas han sido observadas: 48 del extranjero, 952 de Lima y 557 en las otras regiones del país.

"En 10 Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE), ubicadas en zonas principalmente altoandinas, no se ha observado ninguna acta electoral y las ODPE donde hay mayor cantidad de actas observadas son Lima Este 1 (183), San Juan de Lurigancho (76) y Lima Oeste 3 (54)", según una nota de prensa del Gobierno peruano.

Para que los ciudadanos puedan mantenerse actualizados con el proceso electoral, la ONPE ha puesto a disposición del público un canal digital en el que se puede ver el avance en tiempo real a través de este enlace web.

En conclusión, con esta comunicación, la ONPE anuncia demoras en el traslado de las actas electorales a modo de brindar seguimiento en cada uno de los procesos que se ejecutan. En este caso, por la presencia de fenómenos climatológicos que afectan la correcta movilización del material utilizado en las elecciones el pasado domingo 7 de junio.