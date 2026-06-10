Revisa el conteo de ACTAS OBSERVADAS de la segunda vuelta 2026: JNE publica LINK oficial

10/06/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

Son más de mil actas observadas de la segunda vuelta de las Elecciones 2026, según el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). En ese marco, habilitó la plataforma y el link oficial para seguir de cerca el estado de las actas a nivel nacional y por región.

Elecciones 2026: JNE habilita 'Reporte de actas observadas'

Perú se mantiene en vilo sobre el resultado final de la segunda vuelta 2026 para saber cuál de los dos candidatos, Keiko Fujimori o Roberto Sánchez, será el próximo presidente del país. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) va brindando información sobre cómo va el conteo de las votaciones a nivel nacional y en el extranjero.

Sin embargo, hasta el cierre de esta nota de Exitosa, existen más de mil actas observadas recibidas en los Jurados Electorales Especiales (JEE), dicha cifra se viene modificando conforme avanza el proceso, según precisó Jorge Valdivia, vocero del JNE en diálogo con el programa 'Hablemos Claro'.

"En este momento para el envío de JEE hay 1614 actas que han sido observadas y las cuales hemos recibido 1258. (...) (¿Cuáles son las principales razones para observar las actas?) En su mayoría son errores aritméricos, es decir, la suma de los votos no coinciden con el total de ciudadanos que votaron", indicó.

Asimismo, el representante del JNE, reportó que la proclamación de resultados de la segunda vuelta electoral tiene un previsto de dentro de 30 días, "a mediados de julio máximo atendiendo a la carga procesal que nos puedan generar las dotaciones de actas observadas como de pedidos diversos que formulen los personeros legales, tanto a JEE como al Pleno del JNE".

🚨¿Cuál es el trámite que siguen las actas observadas?

¿Cuál es el rol que cumplen los Jurados Electorales Especiales (JEE), las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) de la ONPE y el JNE en este proceso?

A continuación te explicamos⤵️#TuVotoSeRespeta #EG2026 pic.twitter.com/Unuyx68taG — JNE Perú (@JNE_Peru) June 8, 2026

Actas observadas en segunda vuelta: LINK para verificar sus estados

Asimismo, reveló que el JNE habilitó la plataforma 'Reporte de Actas Observadas' para que la ciudadanía pueda seguir de cerca el estado de cada una de ellas. Para ingresar a este sitio web, solo deberás ingresar al siguiente LINK o digitar https://web.jne.gob.pe/reporteactasobservadas/, seguidamente sigue los siguientes paso:

Tras ingresar a la plataforma, elige la opción "Segunda Elección Presidencial Elecciones Generales 2026". Al dar clic en "abrir", podrás verificar la cantidad de actas observadas, el estado de los expedientes y cantidad de pronunciamientos.

Actas observadas hasta las 10:46 a.m. de este martes 10 de junio.

Consulta quién ganó en tu mesa de sufragio: Keiko o Roberto Sánchez

Ingresa al portal oficial de resultados electorales de la ONPE: https://resultadosegundavuelta.onpe.gob.pe/main/resumen. Identifica en la parte superior, la pestaña que dice ACTAS y dale clic. Ve a la sección donde dice "Por número de mesa o DNI" y al hacer clic podrás ver las dos opciones. Coloca el número de tu mesa de sufragio o, en caso de no recordarlo, puedes ingresar directamente el número de tu DNI.

Es así como el JNE precisó que las actas observadas de la segunda vuelta electoral 2026 podrán seguirse a través del link oficial de su plataforma que está disponible para toda la ciudadanía en general.