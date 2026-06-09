Carlos Álvarez afirma que el ganador de las elecciones debe luchar contra el crimen: "El gran compromiso"

09/06/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

En el contexto de los conteos que se encuentran llevándose a cabo por las autoridades correspondientes, el excandidato presidencial, Carlos Álvarez se pronunció a la espera de los resultados oficiales diciendo que el ganador que llegue a la presidencia debe comprometerse en contra del crimen y la delincuencia que azota el territorio nacional.

Declaraciones de Carlos Álvarez sobre la segunda vuelta

En entrevista para Exitosa, el excandidato presidencial y humorista Carlos Álvarez, señaló que tanto Keiko Fujimori como Roberto Sánchez deben comprometerse en erradicar la delincuencia de las calles.

"Mi bandera es esta ola criminal (...) no quiero perder la fe y ese es el gran compromiso que debe tener Sánchez o Fujimori, quien gané, por eso fue mi llamado en esa oportunidad cuando asesinan al niñito de 6 años en Tocache que mutilaron su cuerpo y asesinaron a la madre, pedí un compromiso a los candidatos que pasaron a segunda vuelta, quien contestó fue Fujimori y bueno yo dije es un compromiso y estaré ahí como un soldado en primera fila"

Siendo cuestionado por este aspecto, Álvarez mencionó que dentro de su plan se contemplaba una medida drástica y radical, encaminándolo por la pena de muerte, es decir, la eliminación de delincuentes. Indicando que, de haber tenido la oportunidad de ser presidente, no habría tenido problema en que se ordene liquidar a personas que integran bandas criminales.

"Si yo hubiera sido presidente de la República, o bueno, si lo hubiese sido y me enfrento a los delincuentes y los delincuentes se enfrentan al estado, yo les meto bala no tengo ningún problema, esa gente tiene que ser eliminada porque primero esta la vida de los ciudadanos, de los derechos humanos, la gente decente, honrada y honesta"

Con relación a la leyes pro crimen, el excandidato enfatizó estar en completo desacuerdo con estas normativas que favorecen estos actos que el mismo cuestiona, mencionando que es necesaria su revisión o derogación de las mismas.

"No he conversado con nadie, ni con el equipo de Sánchez, ni con el de Fujimori, simplemente fue a través de este TikTok que hizo la señora Fujimori en apoyar nuestro plan de gobierno", enfatizó el humorista.

Finalmente, las declaraciones de Carlos Álvarez se dan en un contexto de alta peligrosidad en las calles por la ola criminal que se vive en todo el país. En ese sentido, su discurso de compromiso insta a que a la autoridad que salga electa se comprometa con la erradicación de esta problemática.