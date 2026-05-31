Segunda Vuelta 2026: ONPE terminará de trasladar material electoral al interior del país este lunes 1 de junio

31/05/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) anunció que este lunes 1 de junio culminará el traslado del material electoral hacia las regiones del país, en el marco de la segunda vuelta presidencial del 7 de junio.

El organismo precisó que la operación se viene ejecutando desde hace cinco días consecutivos y que se encuentra en su fase final, con envíos a 22 oficinas descentralizadas de procesos electorales (ODPE).

El despliegue de material

Desde los almacenes de la Gerencia de Gestión Electoral en Lurín partieron diez camiones con destino a Cajamarca, San Pablo, Andahuaylas, Abancay, Grau, Lucanas, Parinacochas, Huamanga, Huanta, Huaytará, Cangallo, Huancavelica, Angaraes, Tayacaja, Huamalíes, Yarowilca, Huánuco, Pasco, Leoncio Prado, Tarma, Oxapampa y Chanchamayo.

Cada unidad móvil cuenta con custodia permanente de la Policía Nacional, monitoreo satelital y la presencia de un comisionado de la ONPE.

El paquete electoral incluye cajas de sufragio y reserva, ánforas plegadas, cabinas de votación, rótulos y señales, además de kits para coordinadores de local. También se distribuyen plantillas en sistema Braille para facilitar el voto de personas con discapacidad visual.

Fiscalización y seguridad

El despliegue contó con la presencia de representantes del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y pasó por verificación previa de fiscalizadores. La ONPE destacó que el ensamblaje final del material se realizó el sábado 30 de mayo, garantizando que cada paquete llegue completo y en condiciones óptimas.

En el caso de Lima Metropolitana y Callao, el traslado se efectuará el viernes 5 de junio a partir de las 22:00 horas, mediante 217 unidades de transporte que partirán desde los almacenes de la ONPE en Lurín.

Este despliegue se da en un escenario de alta tensión política. La segunda vuelta presidencial enfrenta a Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular), en medio de cuestionamientos a la ONPE por retrasos en el conteo de la primera vuelta y por observaciones de la Contraloría sobre irregularidades en el transporte de material electoral.

Estas deficiencias han llevado a que el viernes, el ministro de Defensa, Amadeo Flores, garantice a los medios que se reforzarán medidas de seguridad con las Fuerzas Armadas para el traslado del material electoral y evitar errores similares a los vistos el pasado 12 de abril y que llevaron a que la confianza ciudadana hacia el sistema electoral se viera afectada.

🔴🔵 #ExitosaTeEscucha 🎤 | El ministro de Defensa, Amadeo Flores, aseguró que se encuentra garantizado el traslado del material electoral hacia distintas regiones del país de cara a la segunda vuelta. "Las Fuerzas Armadas van a continuar brindando soporte a la ONPE", señaló.



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El anuncio de la ONPE marca un hito en la logística electoral: con el traslado al interior del país culminado este lunes y el despliegue en Lima previsto para el viernes, el organismo asegura que todo estará listo para la jornada del 7 de junio.

En un proceso marcado por críticas y desconfianza, la puntualidad y seguridad del envío de material se convierten en factores clave para sostener la credibilidad de la segunda vuelta presidencial.