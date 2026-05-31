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Roberto Sánchez: Reaparece el pastor evangélico de Dina Boluarte dando la bendición al candidato de JPP

Anthony Lastra, líder religioso del Centro Cristiano Vida de Dios, participó en un acto de consagración junto al candidato de Juntos por el Perú, generando polémica por su anterior cercanía previa con la expresidenta.

El polémico líder religioso reapareció para brindar apoyo al candidato de izquie
El polémico líder religioso reapareció para brindar apoyo al candidato de izquie (Composición Exitosa)

31/05/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 31/05/2026

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En medio de la segunda vuelta presidencial, un episodio religioso ha marcado la agenda política. El pastor evangélico Anthony Lastra, conocido por haber sido consejero espiritual de la expresidenta Dina Boluarte, reapareció en un evento de consagración donde protagonizó una bendición al candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez.

La escena, realizada en un espacio reducido y con presencia de algunos simpatizantes, despertó nuevamente la discusión sobre la influencia de líderes religiosos en la política nacional.

Un acto de consagración

Durante la ceremonia, Sánchez se mostró agradecido por el gesto de la comunidad evangélica. El candidato destacó que la oración no solo estaba dirigida a su persona, sino también al pueblo peruano, y expresó que su vida se sostiene en la "misericordia" divina.

En un momento de emotividad, afirmó sentirse fortalecido y llamado a una misión de carácter "profético", palabras que reflejan la dimensión espiritual que busca proyectar en su campaña.

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La figura de Anthony Lastra

La presencia de Lastra no pasó desapercibida. El pastor, de 26 años, lidera el Centro Cristiano Vida de Dios y ha sido señalado por su cercanía con Palacio de Gobierno durante la gestión de Boluarte.

Su rol como consejero espiritual de la expresidenta generó polémica, ya que se convirtió en el primer capellán evangélico en ingresar a Palacio, pese a que el Estado peruano es laico y solo reconoce capellanías católicas en instituciones públicas. Además, sus posturas conservadoras han sido cuestionadas por diversos sectores.

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El hecho de que Lastra ahora aparezca respaldando a Sánchez añade un matiz polémico a la campaña. Mientras el candidato busca ampliar su base electoral con gestos hacia distintas comunidades, la presencia de un pastor con antecedentes de influencia política y discursos radicales empieza a generar suspicacias entre usuarios en redes.

Sin embargo, también existen simpatizantes interpretan este momento más como un signo de respaldo espiritual en un momento decisivo que algún tipo de acuerdo ante una eventual victoria.

La reaparición de Anthony Lastra a Roberto Sánchez se convierte en un episodio simbólico dentro de la segunda vuelta, donde cada gesto adquiere relevancia política. La aparición del pastor, antes vinculado a Dina Boluarte, reaviva el debate sobre la influencia religiosa en el poder y sobre la estrategia de Sánchez para mostrarse cercano a distintos sectores sociales.

En un escenario polarizado, la mezcla de fe y política abre un nuevo frente de discusión que podría marcar la narrativa de ambos candidatos durante los últimos días de campaña antes del 7 de junio.

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