Elecciones 2026: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez van hoy a debate presidencial a una semana de la segunda vuelta

31/05/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

Hoy, domingo 31 de mayo, Keiko Fujimori Higuchi (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez Palomino (Juntos por el Perú) sostendrán un debate presidencial, a una semana de la segunda vuelta que definirá quién de los llegará a Palacio de Gobierno el próximo 28 de julio.

La jornada de exposición de sus respectivos planes de gobierno se llevará a cabo desde las 8:00 p. m. en el Centro de Convenciones de Lima y está bajo organización del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Temas a debatir

Tal como lo anunció el organismo electoral luego de la proclamación de resultados de la primera vuelta, el debate presidencial se regirá sobre cuatro ejes, los cuales se mencionan a continuación:

Seguridad Ciudadana: Planes y estrategias para combatir la delincuencia y el crimen organizado.

Planes y estrategias para combatir la delincuencia y el crimen organizado. Fortalecimiento del Estado Democrático y Derechos Humanos: Institucionalidad, lucha contra la corrupción y garantías sociales.

Institucionalidad, lucha contra la corrupción y garantías sociales. Educación y Salud: Propuestas para la reforma educativa, infraestructura escolar y el sistema sanitario público.

Propuestas para la reforma educativa, infraestructura escolar y el sistema sanitario público. Economía, Empleo y Reducción de la Pobreza: Reactivación financiera, generación de puestos de trabajo y programas sociales.

Es importante señalar que, el formato del debate presidencial está previsto para que tenga una duración de una 1 hora con 40 minutos, y los moderadores en esta oportunidad serán los periodistas Angélica Valdez y Carlos Villarreal.

¡El futuro del Perú se debate este domingo!



Acompáñanos este domingo 31 de mayo a las 8:00 p. m. en el #DebatePresidencialJNE de #SegundaVuelta. Los candidatos presidenciales Keiko Fujimori y Roberto Sánchez confrontarán sus planes de gobierno.#VotoInformado #EG2026 pic.twitter.com/QQu8UAYftV — JNE Perú (@JNE_Peru) May 26, 2026

Metodología

A través de un sorteo público realizado por el JNE el 21 de mayo último, Keiko Fujimori Higuchi y Roberto Sánchez Palomino tendrán un minuto para presentarse ante todo el Perú, luego pasarán a un espacio diseñado para que expongan sus propuestas en un plazo de tres de minutos cada uno.

Luego de la introducción, los candidatos presidenciales responderán a la pregunta de los moderadores sobre los motivos por los cuales deberían ser elegidos para gobernar el país para los próximos cinco años.

Con referente al orden de intervención de ambos candidatos presidenciales, la lideresa de Fuerza Popular abrirá el debate, le seguirá el representante de Juntos por el Perú, la candidata presidencial aperturará el tercer bloque, el exministro de Comercio Exterior de Pedro Castillo se encargará de hacer lo propio en el último.

Posteriormente, habrá una pregunta ciudadana por cada uno de los temas, donde ambos debatirán entre sí en un tiempo de tres minutos. Finalmente, habrá un mensaje de término de dos minutos.

La ciudadanía tiene esta noche una única oportunidad para informarse sobre los planes de gobierno de ambos candidatos para emitir un voto responsable el domingo 7 de junio.