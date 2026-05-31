Elecciones 2026: ONPE puso a prueba el sistema de cómputo electoral de la segunda vuelta

31/05/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

Este domingo 31 de mayo por la mañana, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) llevó a cabo un simulacro nacional de su Sistema de Cómputo Electoral (SCE) en su local principal, ubicado en el distrito del Cercado de Lima. La simulación tuvo como objetivo supervisar el funcionamiento de la plataforma que procesará los resultados de la segunda vuelta presidencial, que se desarrollará el próximo 7 de junio.

Puesta a cero del Sistema de Cómputo Electoral

En el simulacro, desarrollado en el auditorio de su sede central, la ONPE puso a prueba los distintos componentes tecnológicos involucrados en el cómputo electoral, entre ellos la recepción, transmisión y procesamiento de actas electoral.

La "puesta a cero" del sistema consistió en borrar todos los datos previos acumulados durante los testeos en los servidores centrales. Ello con el fin de habilitar el espacio necesario para el ingreso y tabulación de las actas de votación de ensayo e iniciar el sorteo que serviría para el cotejo de las cifras de prueba.

Según indicaron en una nota de prensa, la jornada contempló un simulacro de corte de energía eléctrica, implementado con el propósito de corroborar la efectividad de los planes de contingencia ante fallas en el suministro y asegurar la continuidad operativa del conteo de los votos.

Finalmente, la sesión concluyó con la suscripción del acta de borrado de datos por parte de los delegados del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el Reniec, la ONPE y los personeros técnicos de Fuerza Popular y Juntos por el Perú.

Pruebas en centros de cómputo de ODPE

Este mismo procedimiento de monitoreo se llevó a cabo en las 126 sedes informáticas que operaron dentro de las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) a nivel nacional, órganos que ejecutan las acciones necesarias para la ejecución del proceso electoral en la circunscripción asignada.

En estas oficinas periféricas también se borraron las bases de datos locales a través del software oficial, se digitalizaron las actas de ensayo y se contrastaron las cifras con el centro elegido en el sorteo previo. Al finalizar el protocolo, autoridades electorales, observadores y representantes políticos firmaron las actas de conformidad del simulacro general.

Con este protocolo, la ONPE ajustó los últimos detalles para la segunda vuelta, con pruebas de cómputo, distribución de material electoral y jornadas de capacitación a miembros de mesa que participarán de la segunda vuelta presidencial este próximo domingo 7 de junio.