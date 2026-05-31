Debate presidencial EN VIVO: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se enfrentan en encuentro decisivo de la segunda vuelta

31/05/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

Los candidatos Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se alistan para participar esta noche en el último debate presidencial, con la decisión de disminuir a su favor el voto viciado o nulo en las elecciones presidenciales. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) se encuentra finalizando con los preparativos del encuentro, que se llevará a cabo en las instalaciones del Centro de Convenciones de Lima, ubicado en el distrito de San Borja.

El encuentro de los candidatos a la Presidencia del Perú tendrá una extensión de 1 hora y 40 minutos. El formato estipula que cada postulante iniciará con una introducción de un minuto, para luego dar paso a la sustentación de sus planes de gobierno a lo largo de cuatro ejes: Seguridad ciudadana, Fortalecimiento del Estado democrático y derechos humanos, Educación y salud, y Economía, empleo y reducción de la pobreza.

Debate presidencial entre Fujimori y Sánchez: Minuto a minuto

Con motivo del debate presidencial, Exitosa Noticias prepara una transmisión especial sobre el encuentro definitivo de las Elecciones Generales 2026.