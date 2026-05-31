Mundial 2026: Selección clasificada retrasa viaje a México por fallas en visas para partido inaugural

31/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La delegación sudafricana, conocida popularmente como los Bafana Bafana, sufrió un revés logístico sumamente inesperado a pocos días de iniciar el Mundial 2026. Un fallo administrativo evidente en la gestión de visados ha postergado su viaje a suelo mexicano, alterando gravemente la planificación deportiva inicial.

Problemas internos y críticas gubernamentales

Según indica MARCA México, este inconveniente surgió por una deficiente gestión de la Asociación Sudafricana de Fútbol al tramitar los documentes migratorios que requerían. Esta negligencia dejó a gran parte de los jugadores y cuerpo técnico sin los permisos legales que requiere el país azteca para su ingreso.

"La gestión de SAFA y el desastre de los viajes y las visas son vergonzosas y sumamente injustas para los jugadores y el cuerpo técnico. Necesito un informe y se deben tomar medidas contra los responsables de este desastre. Nos están dejando en ridículo" señaló Gayton McKenzie, Ministro de Deportes sudafricano.

Este retraso inesperado ha generado una gran ola de críticas en el país africano, pues la selección ya debía instalarse en la Universidad del Fútbol, ubicada en Pachuca. El tiempo de adaptación en el país azteca es fundamental antes del esperado duelo frente a la selección mexicana que se dará el 11 de junio.

This @SAFA_net travel & visa debacle is embarrassing & grossly unfair towards the players & coaching staff. I have informed @SAFA_net that I need a report and action must be taken against those responsible for this mess. We are being made to look like fools. — Gayton McKenzie (@GaytonMcK) May 31, 2026

A su vez, el ministro también destacó que el equipo no debería estar pasando por estos problemas básicos en un evento de magnitud global. Los dirigentes de la federación se encuentran bajo lupa, mientras se intentan acelerar los procesos necesarios para llegar a territorio mexicano.

Preparación bajo presión para el debut

El impacto en la logística obliga a reprogramar el traslado para el martes 2 de junio. Mientras tanto, la selección sudafricana se encuentra continuando con sus entrenamientos en Johannesburgo, esperando que la documentación esté completa y puedan evitar próximos problemas de ingresar a México.

Pese al caos administrativo, la meta deportiva sigue siendo la misma: el llegar en óptimas condiciones para el histórico encuentro. Los sudafricanos buscan repetir o superar lo ocurrido en 2010, donde empataron contra los locales durante el partido inaugural realizado en su territorio.

La selección busca llegar a México.

El ministro mostró una postura completamente firme, dejando claro que el equipo no llega a México solo a participar. Con la asistencia confirmada del presidente Cyril Ramaphosa, la presión por obtener un resultado a favor suyo sería la mejor para sus jugadores.

El mundial iniciará pronto y la tensión aumenta tras el contratiempo logístico. La selección de Sudáfrica debe resolver los errores en sus visas antes del partido de inauguración ante México, mientras se vienen preparando para el enfrentamiento decisivo en el emblemático Estadio Ciudad de México.