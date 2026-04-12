Luis Galarreta critica fallas durante las elecciones: "Siempre hemos cuestionado la poca capacidad de la ONPE"

12/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

En comunicación con Exitosa, el candidato a la vicepresidencia por Fuerza Popular, Luis Galarreta, cuestionó duramente a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) por los inconvenientes registrados durante la jornada del 12 de abril, donde al menos 211 mesas de sufragio no fueron instaladas, afectando a más de 63 mil electores.

Críticas a la ONPE

Galarreta señaló que las deficiencias logísticas reflejan una falta de capacidad institucional y que la ampliación del sufragio hasta este lunes 13 de abril fue una medida necesaria para subsanar la situación.

"Nosotros lo que hemos señalado es que ha habido muestras de incompetencia. Creo que la propuesta que planteamos y el Jurado la ha tomado como suya para que mañana los 63 mil [electores afectados] puedan ejercer su derecho al voto para que no haya ninguna duda", afirmó.

Sin embargo, el candidato sostuvo que, más allá de la ampliación del proceso, corresponde asumir responsabilidades por las fallas que impidieron el normal desarrollo de la jornada.

"Creemos que ello permitiría subsanar la situación, pero que se haya abierto tarde las mesas y que tengamos que ampliar un día más, se tendrá que asumir una responsabilidad funcional en su momento más allá del proceso electoral", indicó.

🔴🔵#EligeBien2026 ✅🇵🇪 | En comunicación con Exitosa, el candidato a la vicepresidencia por Fuerza Popular, Luis Galarreta, criticó a la ONPE por los inconvenientes registrados durante la jornada electoral, donde al menos 211 mesas de sufragio no fueron instaladas.



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Sobre la legitimidad del proceso

Consultado directamente sobre si considera que existe un fraude electoral, Galarreta descartó esa posibilidad, pero insistió en la incompetencia de la ONPE.

"Siempre hemos cuestionado la poca capacidad de la ONPE en su trabajo, pero los hechos que se han dado han ido, de alguna manera, superándose. Yo creo que lo que es concreto y real son estos 15 colegios, estas 211 mesas y 63 mil ciudadanos a los que nunca les llegó el material de la ONPE para ejercer su voto, y por supuesto tienen que ejercerlo el día de mañana", señaló.

El candidato enfatizó que, aunque algunos sectores minimicen el número de afectados, el derecho al voto no puede ser vulnerado.

"Así sean 5 mil, es el derecho de los ciudadanos votar y, por incompetencia de una institución, o quienes están a cargo, no pueden dejar de votar", añadió.

Finalmente, Galarreta calificó la jornada como un "desorden terrible" y criticó que la ONPE no haya tenido un plan alternativo para enfrentar las deficiencias.

"Es un desorden terrible, no han tenido plan B, eso muestra una incompetencia y los canales correspondientes que evalúan el trabajo de la ONPE tendrán que tomar su decisión fuera del proceso electoral", concluyó.

La observación del candidato mantiene una posición de desconfianza sin precipitarse a confirmar un fraude. Con las acciones que llevará a cabo la ONPE este lunes, se determinará si la confianza, tanto de la ciudadanía como la de los actores políticos, logra restaurarse o, de lo contrario, culmina en un desenlace poco esperado dentro de la institución.