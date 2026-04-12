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Marisol Pérez Tello tras conocer resultados a boca de urna: "Esto podría partir al país nuevamente en dos"

La candidata de País para Todos expresó preocupación por la polarización que anticipan las encuestas, con Keiko Fujimori fija en segunda vuelta y un segundo lugar aún por definirse.

La candidata presidencial hizo un llamado a evitar la polarización en segunda vu
La candidata presidencial hizo un llamado a evitar la polarización en segunda vu (Fuenete: Exitosa)

12/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien / Actualizado al 12/04/2026

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Tras conocerse los primeros resultados a boca de urna de las Elecciones Generales 2026, la candidata presidencial de País para TodosMarisol Pérez Tello, manifestó su preocupación por el escenario que se perfila hacia una segunda vuelta.

Según las encuestas de DatumIpsos, Keiko Fujimori aparece como candidata fija en el balotaje, mientras que el segundo lugar aún se disputa entre Rafael López Aliaga (12,8% según Datum) y Roberto Sánchez (12,1% según Ipsos).

Advierte polarización en segunda  vuelta

Pérez Tello advirtió que, de confirmarse estos resultados en el conteo oficial, la contienda podría reproducir la fuerte división política que ya se vivió en elecciones anteriores, especialmente en las del 2021 con la confrontación entre Fujimori y Pedro Castillo.

"Esto podría partir al país nuevamente en dos y eso es muy complicado", señaló la candidata, subrayando que el Perú necesita propuestas que generen unidad y no discursos polarizantes.

Preocupación por Keiko Fujimori

La candidata fue enfática al señalar que la presencia de Fujimori en segunda vuelta no le genera satisfacción, sino inquietud y añadió que su agrupación realizará una evaluación interna sobre posibles apoyos, pero descartó de plano respaldar a la lideresa fujimorista.

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"Claramente ya hay una persona que está en segunda vuelta de todas maneras, que es la señora Keiko. No me alegra, me preocupa mucho por el Perú porque ella no va a ganar pero va a competir con otra persona y esto podría partir nuevamente el país en dos", expresó.

Críticas a la organización electoral

La candidata también se refirió a los más de 63 mil electores que no pudieron ejercer su derecho al voto en esta jornada, lo que calificó como un reflejo de la precariedad institucional.

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"Muy preocupada por las personas que no han podido ejercer su derecho al voto, mucho más preocupada por el cuestionamiento que a partir de eso se va a hacer. Refleja una precariedad de las instituciones", afirmó.

Pérez Tello recordó que el calendario electoral fue "muy complejo" y advirtió que esta situación podría repetirse en las elecciones municipales y regionales.

Finalmente, la candidata invocó a la tranquilidad tanto de ciudadanos como de los demás postulantes, exhortando a aceptar los resultados y evitar discursos que profundicen la división.

"Espero que las personas que están peleando en segunda vuelta tengan la hidalguía de no tener un discurso polarizante, porque hay dos de ellos que reflejan a dos países que no se ven. Esa es en realidad la tragedia del Perú que se refleja claramente en el voto", sostuvo.

El pronunciamiento de Marisol Pérez Tello refleja la preocupación por un escenario de polarización política que podría repetirse en el balotaje. Su llamado a la serenidad y a la unidad busca contrarrestar el clima de tensión que generan los resultados preliminares, en una jornada marcada además por cuestionamientos a la organización electoral y la participación ciudadana.

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