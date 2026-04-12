Elecciones 2026: Transparencia confirma que se publicarán cifras de conteo rápido mañana a las 6 p.m.

12/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

Luego de una accidentada jornada electoral en la que más de 63 mil peruano se quedaron sin votar, el Jurado Nacional de Elecciones determinó que todos ellos sufragarán este lunes 13 de abril. Ahora, la Asociación Civil Trasparencia confirmó que se publicarán las cifras de conteo rápida dicho día a las 6 de la tarde.

Resultados de conteo rápido serán publicados a las 6 de la tarde

La noche de este domingo 12 de abril, mediante una conferencia de prensa, la Asociación Civil Transparencia anunció que mañana lunes 13 de abril se darán a conocer las cifras de conteo rápido de las elecciones 2026 a las seis de la tarde, que lo realiza con Ipsos.

En un primer momento, Álvaro Henzler, presidente de la citada institución, expresó su lamento por lo sucedido con aquellos electores que se quedaro sin cumplir con su derecho cívico a votar debido a que el material electoral no llegó a varios locales de sufragio de la capital.

"Nuestro pesar a todos los ciudadanos peruanos que no han podido tener la oportunidad de votar y todos los inconvenientes que han causado en las mesas localizadas en Lima Metropolitana que nostros detectamos e informamos en nuestros diferentes reportes en la mañana y en la tarde", señaló.

Además, subrayó que desde Transparencia consideran que "el voto es un derecho fundamental que las autoridades electorales tienen el deber de garantizar". Reveló que durante la tarde de la jornada electoral propusieron buscar una "solución extaordinaria" a fin de darle garantía a aquellos peruanos que no ejercieron sus votos por mesas no instaladas.

También, exhortó al Jurado Nacional de Elecciones y a la ONPE a quen procedan a suspender la publicación de resultados hasta mañana a las 6 p.m., cuando finalice la jornada electoral, sin limitar el acceso a esa información a personeros y observadores, con el obejtivo de garantizar la transparencia del conteo y el escrutinio.

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