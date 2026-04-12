Elecciones 2026: ONPE informa que el 99.8 % de mesas de sufragio fueron instaladas en todo el Perú este 12 de abril

12/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

A través de un pronunciamiento, el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto Salinas, informó esta noche durante la jornada electoral de este 12 de abril, el 99.8 % de mesas de sufragio fueron instaladas en todo el territorio nacional.

La palabra del titular de la institución se da un contexto de profundo malestar de miles de ciudadanos, quienes por la falta del material electoral no pudieron sufragar. Del mismo modo, en otros casos, la votación tuvo demoras de hasta cuatro horas para su inicio.

211 mesas no pudieron ser instaladas

Las elecciones generales 2026 quedaron marcadas desde un inicio por la no apertura de una serie de locales de votación, principalmente de algunos distritos de Lima sur. Esta problemática generó que 63 000 ciudadanos se queden sin emitir su derecho al voto, según el titular de la ONPE.

Bajo esta consideración, reveló que en Lima Metropolitana no pudieron habilitarse 211 mesas de sufragio de 15 locales de votación, correspondientes a las jurisdicciones de San Juan de Miraflores (3), Lurín (7) y Pachacamac (5).

Tal como fuera anunciado esta tarde, el jefe de la ONPE reconfirmó que realizarán las gestiones para que los peruanos afectados no sean multados por omisión al voto. Asimismo, extendió sus disculpas a los ciudadanos que tuvieron que esperar varias horas para poder votar. Según informó, el retraso se debió al incumplimiento de la empresa contratada para trasladar el material electoral.

"La noche del viernes pasado comenzó el despliegue del material para las mesas de Lima Metropolitana y el Callao, y habíamos previsto que terminara el sábado 11, pero ese día la empresa contratada no nos proporcionó la cantidad de camiones requeridos y estos no tenían el tamaño necesario", explicó.

Horario de votación ampliado hasta el lunes 13 de abril

Esta noche, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anunció la ampliación hasta mañana, lunes 13 de abril, del horario de votación en las mesas de sufragio que no pudieron instalarse por la falta del material electoral.

A través de un pronunciamiento liderado por el jefe de la entidad, Roberto Burneo, el organismo dio a conocer el Acuerdo del Pleno en favor de los ciudadanos afectados. Es decir, la instalación de mesas se llevarán a cabo desde las 7:00 a. m. hasta las 2:00 p. m. en Lima Metropolitana; Orlando y Nueva Jersey (Estados Unidos). Asimismo, el horario de votación será hasta las 7:00 p. m., según sus respectivos husos horarios (zonas horarias).

Desde el JNE solicitaron el apoyo de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) para que el Ministerio de Educación garantice la disposición de los colegios que operan como locales de votación a la ONPE y que el Ministerio de Defensa se encargue del resguardo del material electoral.

Los organismos electorales continúan coordinando para que toda la población electoral pueda cumplir con su deber cívico en las próximas horas.