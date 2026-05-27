Miembros de mesa en segunda vuelta: Esta es la MULTA que pagarás si no te presentas el 7 de junio

27/05/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

El 7 de junio, los peruanos participarán de la segunda vuelta de las Elecciones 2026. En medio de esta nueva jornada, se dio a conocer cuál será la multa que pagarán los miembros de mesa que no acudan a cumplir su función en sus respectivos locales de votación.

Multa para miembros de mesa: ¿Cuál es el monto a pagar?

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ratificó que las personas que ejercieron como miembros de mesa en los comicios generales del pasado 12 de abril asumirán nuevamente dicha responsabilidad para la segunda vuelta programada para el domingo 7 de junio donde se elegirá al próximo presidente del Perú entre los candidatos Keiko Fujimori y Roberto Sánchez.

La medida fue oficializada mediante la Resolución Jefatural N.° 000083-2026-JN/ONPE, publicada en el diario oficial El Peruano. En ese marco, para tener mayores detalles de este proceso electoral, el jefe de la ODPE Independencia, Pedro Salazar, se comunicó con Exitosa y recordó a aquellos que serán miembros de mesa y, por diversos motivos, no acuden a cumplir con su función recibirán sanción económica.

En tal sentido, el incumplir con la mencionada función en el caso de ser titular o suplente o te niegas a desempeñar esta actividad deberá pagar un monto que asciende a S/275, equivalente al 5% de una UIT. Y, si faltaste en la primera y también en esta segunda vuelta electoral recibirás doble multa.

"Los miembros de mesa de la primera vuelta son los mismos que participarán en la segunda elección presidencial. Aquel miembro de mesa que no participó en la primera vuelta es acreedor a una multa por esa elección que equivale a S/275 ; sin embargo, en esta segunda vuelta tienen la oportunidad de cumplir con su deber y si no llegaran a participar tendrán otra sanción de S/275", precisó.

¿No irás a votar el 7 de junio? Estas son las multas, según el JNE

Ahora, en caso seas elector y no acudas a votar este 7 de junio en tu respectiva mesa de sufragio, también recibirás una multa tal como en la primera vuelta, en función de la clasificación socioeconómica del distrito que figura en tu DNI, bajo los criterios del INEI y el valor de la UIT vigente. Es decir:

Distritos "No pobres": S/ 110.00 (equivalente al 2% de la UIT).

S/ 110.00 (equivalente al 2% de la UIT). Distritos catalogados como pobres: S/ 55.00 (equivalente al 1% de la UIT).

S/ 55.00 (equivalente al 1% de la UIT). Distritos de "Pobreza extrema": S/ 27.50 (equivalente al 0.5% de la UIT).

Elecciones el 7 de junio: Link para conocer tu local de votación

Para verificar desde ya cuál será tu local de votación para la segunda vuelta presidencial, la ONPE habilitó su plataforma oficial a través de este LINK y seguir estos pasos:

Al ingresar a https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/inicio deberás colocar tu número de DNI. Clic en consultar. Una vez digitado el número, el sistema te indicará el centro de votación asignado, la dirección exacta y el número de mesa de sufragio. También podrás saber si fuiste elegido miembro de mesa.

Es así como se reveló que, de acuerdo al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la ONPE, la multa por no presentarse a cumplir la función de miembro de mesa (tanto titulares como suplentes) asciende a S/ 275.