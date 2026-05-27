Fuerza Popular propone transformar el Ejecutivo en un "Centro de Gobierno Estratégico" atender demandas ciudadanas

27/05/2026 / Exitosa Noticias / Política

El integrante del equipo técnico de Fuerza Popular, Vladimiro Huaroc, afirmó que su agrupación política propone transformar el Poder Ejecutivo en un "Centro de Gobierno Estratégico" con el propósito de mejorar la gestión pública y atender de manera más eficiente las demandas de la población.

En entrevista con Exitosa, el exgobernador regional señaló que el principal reclamo de los ciudadanos ya no está centrado en las disputas ideológicas, sino en la necesidad de soluciones concretas frente a los problemas económicos y sociales que afectan al país.

"Hoy la gente no está pensando si la izquierda o la derecha le resuelve el problema, sino quién efectivamente tome al toro por las astas y resuelva finalmente esta tensión", manifestó.

Asimismo, consideró que el denominado "anti-keiko" perdió fuerza en comparación con procesos electorales anteriores debido al desgaste político y la crisis institucional que atraviesa el Perú.

"Yo creo que ya no, yo creo que ha bajado muchísimo esa expresión. La gente está esperando que finalmente le resolvamos los problemas", expresó.

Proponen articular al Estado

Huaroc explicó que la propuesta de Fuerza Popular busca que las distintas entidades del Estado trabajen de manera coordinada para evitar duplicidad de funciones y acelerar las respuestas a la ciudadanía.

"La propuesta de Fuerza Popular es muy interesante, es transformar el Ejecutivo en un 'centro de gobierno estratégico'. ¿Qué quiere decir esto? Que finalmente los ministerios, los gobiernos regionales y los municipios empiecen a articular estrategias comunes y funcionen como una sola unidad", indicó.

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Según detalló, esta reorganización permitiría fortalecer la formalidad, combatir la delincuencia y responder de manera más rápida a las necesidades de la población.

"El ciudadano no quiere ver esa división, porque la división trae consigo incapacidad y falta de respuestas oportunas", agregó.

Cuestiona abandono del Estado

Durante la entrevista, Huaroc también señaló que diversos sectores productivos del país enfrentan abandono estatal, especialmente en las zonas rurales. En ese sentido, mencionó la situación de alpaqueros y cafetaleros de distintas regiones del país.

"Necesitan apoyo del Estado, necesitan que se les oriente en tecnología, en conocimientos más modernos, en financiamiento y en apertura de mercados", sostuvo.

Además, aseguró que el descrédito de las instituciones públicas se profundizó en los últimos años debido a la falta de soluciones concretas por parte de las autoridades.

Con estas declaraciones, Fuerza Popular busca posicionar una propuesta orientada a reorganizar la gestión estatal y recuperar la confianza ciudadana en las instituciones públicas, en medio de un contexto marcado por la crisis política y el descontento social.