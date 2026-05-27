Brote de hantavirus en el crucero es "estable" pese a nuevo caso confirmado, asegura el director de la OMS

27/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El director general de la Organización Mundial de Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, confirmó este miércoles que no se han reportado más muertes a causa del brote de hantavirus en el crucero MV Hondius, por lo que "la situación se mantiene estable".

Brote de hantavirus se mantiene "estable"

En un actualización brindada a través de sus redes sociales, el máximo responsable de la OMS indicó que el número total de casos de hantavirus en el crucero se elevó a 13, puesto que se confirmó la enfermedad en un pasajero español, tal como había anunciado el Ministerio de Sanidad de España a inicios de esta semana.

Según la información brindada por las autoridades españolas, el paciente permanecía en cuarentena preventiva en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla y estaba considerado como "un contacto estrecho" dentro del seguimiento epidemiológico que se activó tras la detección del brote el pasado, en abril de 2026.

#Hantavirus update:

- Spain reported a new case among the passengers who are in quarantine, which brings the total number of cases to 13.

- There are no new deaths reported since May 2. The total number of deaths remains three out of 13 reported cases so far.



The situation... pic.twitter.com/rvGvL6jFgl — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) May 27, 2026

Sin embargo, el nuevo contagio confirmado no genera preocupación. Anteriormente, Ghebreyesus había deslizado la posibilidad de que los contagios se incrementen con el pasar de los días dado que el hantavirus Andes, cepa responsable del brote, es la única transmisible entre humanos.

En ese sentido, Tedros Adhanom Ghebreyesus indicó en la actualización que el brote de hantavirus en el crucero MV Hondius se mantiene estable, dado que los pasajeros enfermos se encuentran recibiendo la atención necesaria y las autoridades se encuentran en contacto con distintos gobiernos.

"Los pasajeros que se enfermaron están recibiendo la atención necesaria, mientras que los demás permanecen en cuarentena. La OMS está en contacto cercano con todos los gobiernos relevantes", señaló en su mensaje.

España atiende casos positivos de hantavirus

El pasado lunes 25 de mayo, el Gobierno de España confirmó su segundo caso de hantavirus en un pasajero español que viajaba a bordo del MV Hondius.

Según ha informado la ministra de Sanidad, Mónica García, en su comparecencia ante el Pleno del Congreso, los dos pasajeros que dieron positivo por hantavirus se encuentran "bien" y uno de ellos es prácticamente asintomático.

En ese sentido, destacó que su gestión de la emergencia sanitaria y precisó que la situación constata que España era el sitio "donde tenían que venir rápido", a un "país seguro con la capacidad de hacerse cargo" y no una "falta de éxito de la operación".