Fujimorismo no tiene responsabilidad absoluta por crisis política de los últimos 10 años, afirma Huaroc

27/05/2026 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, Vladimiro Huaroc, integrante del equipo técnico de Fuerza Popular, sostuvo que el fujimorismo no tiene una responsabilidad absoluta en la crisis política registrada en los últimos diez años. Según afirmó, existe una intención de atribuirle toda la culpa a su agrupación, lo que consideró "injusto".

Huaroc deslinda responsabilidad del fujimorismo en crisis política

El político consideró que uno de los temas más graves del Perú es la corrupción la cual afirma que se ha "impregnado en todo el aparato público" y alegó que esta debe ser combatida "definitivamente con la mayor firmeza". Sobre ello enfatizó que como parte de esta estrategia para erradir dicha problemática, la población debe estar incorporada.

"La corrupción tiene que tener, finalmente, una normatividad que permita sancionar con efectividad también. Es uno de los temas que tienen que atenderse o de lo contrario este mal va a ir carcomiendo la economía y la voluntad de la gente", puntualizó.

Al ser consultado sobre la responsabilidad política que muchos consideran tiene Fuerza Popular en la crisis política que ha atravesado el país en la útlima década, Huaroc descartó que ello sea así porque consideró que "es ver una moneda desde un punto de vista".

"El fujimorismo ha tenido después de las elecciones del 2016 una presencia importante, pero hubo otras fuerzas políticas y en este reajuste de fuerzas al interior del Congreso se han tomado decisiones con la institucionalidad política, con la ecomomía y otros aspectos. Se le quiere achacar a Fuerza Popular responsabilidad absoluta de la crisis de los últimos diez años y creo que es injusto", opinó.

¿Es una responsabilidad compartida?

El Perú ataviesa una crisis política y uno de los partidos políticos sobre el cual recae responsabilidad es Fuerza Popular, sin embargo, desde la óptica de su integrante del equipo técnico, Vladimiro Huaroc, eso "es injusto".

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