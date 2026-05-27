Debate presidencial 2026: Este es el orden de participación los candidatos presidenciales Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

27/05/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

Los candidatos presidenciales Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) se enfrentarán este domingo 31 de mayo en el debate definitivo de la segunda vuelta electoral 2026.

El encuentro, organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), se transmitirá en vivo desde las 20:00 horas desde el Centro de Convenciones de Lima, donde ambos buscarán convencer al electorado a través de cuatro bloques temáticos fundamentales.

Dinámica de intervenciones

El encuentro democrático iniciará con la exposición de Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), mientras que Keiko Fujimori (Fuerza Popular) estará a cargo del cierre de la jornada. Según las reglas del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), cada aspirante al sillón presidencial dispondrá de un minuto inicial para presentarse ante la ciudadanía.

Luego de la introducción, los candidatos responderán a la pregunta del moderador sobre los motivos por los cuales deberían ser elegidos para gobernar el país. A continuación, se detalla el orden de participación en los cuatro bloques temáticos:

¡El futuro del Perú se debate este domingo!



Acompáñanos este domingo 31 de mayo a las 8:00 p. m. en el #DebatePresidencialJNE de #SegundaVuelta. Los candidatos presidenciales Keiko Fujimori y Roberto Sánchez confrontarán sus planes de gobierno.#VotoInformado #EG2026 pic.twitter.com/QQu8UAYftV — JNE Perú (@JNE_Peru) May 26, 2026

¿Qué temas y en qué orden debatirán los candidatos?

Según detalló Carlos Vilela del Carpio, Director Nacional de Educación del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), los candidatos presidenciales centrarán sus exposiciones en cuatro grandes bloques programáticos.

Estos ejes temáticos fueron determinados y aprobados mediante un consenso previo entre los equipos técnicos y de trabajo de ambas agrupaciones políticas. Las materias que los aspirantes a la presidencia deberán sustentar detalladamente ante la ciudadanía son las siguientes:

Seguridad Ciudadana: Planes y estrategias para combatir la delincuencia y el crimen organizado. Participará primero la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, seguida por el candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez.

Planes y estrategias para combatir la delincuencia y el crimen organizado. Participará primero la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, seguida por el candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez. Fortalecimiento del Estado Democrático y Derechos Humanos: Institucionalidad, lucha contra la corrupción y garantías sociales. Abrirá este bloque Roberto Sánchez y luego intervendrá Keiko Fujimori.

Institucionalidad, lucha contra la corrupción y garantías sociales. Abrirá este bloque Roberto Sánchez y luego intervendrá Keiko Fujimori. Educación y Salud: Propuestas para la reforma educativa, infraestructura escolar y el sistema sanitario público. La primera participación será de Keiko Fujimori, seguida por Roberto Sánchez.

Propuestas para la reforma educativa, infraestructura escolar y el sistema sanitario público. La primera participación será de Keiko Fujimori, seguida por Roberto Sánchez. Economía, Empleo y Reducción de la Pobreza: Reactivación financiera, generación de puestos de trabajo y programas sociales. Iniciará Roberto Sánchez y posteriormente expondrá Keiko Fujimori.

Con respecto a la logística y transmisión del evento, la autoridad electoral confirmó que la cita iniciará puntualmente a las 8:00 p.m. en las instalaciones del Centro de Convenciones de Lima.

Por otro lado, la conducción y el cumplimiento estricto de estos tiempos estará a cargo de profesionales de la comunicación. Los reconocidos periodistas Angélica Valdéz y Carlos Villarreal han sido designados oficialmente como los moderadores del debate.