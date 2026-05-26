Presidente del JNE sobre la segunda vuelta: Se desarrollará de forma transparente, ordenada y respetuosa de la voluntad popular

26/05/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

A menos de dos semanas de llevarse a cabo la segunda vuelta presidencial entre Keiko Fujimori Higuchi y Roberto Sánchez Palomino, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo Bermejo, aseguró que su institución ha redoblado esfuerzos para garantizar que la jornada electoral se desarrolle de forma transparente, ordenada y respetuosa de la voluntad popular.

Es importante mencionar que, lo expresado por el titular del organismo electoral se dio durante la sesión solemne por el 95.° aniversario del JNE, este martes 26 de mayo, en su sede del Jr. Nazca, Jesús María.

Mensaje a las organizaciones políticas, candidatos y ciudadanía

Burneo Bermejo fue enfático al señalar que la decisiva jornada del domingo 7 de junio se llevará cabo en el marco de la legislatura electoral vigente. En ese sentido, señaló que han intensificado las coordinaciones interinstitucionales, las acciones de fiscalización y las simulaciones operativas vinculadas al recuento de votos, con el objetivo de "reforzar la seguridad jurídica y asegurar respuestas oportunas y técnicamente sustentadas".

"En tiempos de exigencia política y de alta sensibilidad democrática, el máximo organismo electoral reafirma que su fortaleza descansa en su independencia, en su integridad, y en su personal", indicó.

En medio del contexto electoral, hizo un llamado a las organizaciones políticas, a los candidatos presidenciales y a la ciudadanía, a actuar con "responsabilidad democrática", a respetar el orden institucional y confiar en las instituciones que velan por el sistema electoral.

Todo listo para el debate presidencial

Tras realizarse el debate técnico de los representantes de Fuerza Popular y Juntos por el Perú, este domingo 31 de mayo será el turno de los candidatos presidenciales Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, quienes expondrán sus planes de gobierno bajo los siguientes ejes:

Seguridad Ciudadana: Planes y estrategias para combatir la delincuencia y el crimen organizado.

Planes y estrategias para combatir la delincuencia y el crimen organizado. Fortalecimiento del Estado Democrático y Derechos Humanos: Institucionalidad, lucha contra la corrupción y garantías sociales.

Institucionalidad, lucha contra la corrupción y garantías sociales. Educación y Salud: Propuestas para la reforma educativa, infraestructura escolar y el sistema sanitario público.

Propuestas para la reforma educativa, infraestructura escolar y el sistema sanitario público. Economía, Empleo y Reducción de la Pobreza: Reactivación financiera, generación de puestos de trabajo y programas sociales.

Asimismo, los aspirantes a llegar a Palacio de Gobierno tendrán un minuto para presentarse ante todo el Perú, luego pasarán a un espacio diseñado para que expongan sus propuestas en un plazo de tres de minutos cada uno.

Posteriormente, habrá una pregunta ciudadana por cada uno de los temas, donde ambos debatirán entre sí en un tiempo de tres minutos. Finalmente, habrá un mensaje de término de dos minutos.