Popular cadena de SUPERMERCADOS cierra más de 100 sucursales por este INESPERADO motivo

27/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Una cadena de supermercados decidió cerrar más de 100 sucursales, una medida que ha tomado por sorpresa a sus consumidores. Conoce todos los detalles de esta postura y los motivos que llevaron a la empresa a dejar de operar en varias sedes.

Cadena de supermercados cerró sus sucursales

El sector del comercio se ha visto sorprendido con un inesperado anuncio: una de las cadenas de supermercados más grandes y populares confirmó el cierre definitivo de más de 100 sucursales. Lo que más ha llamado la atención de analistas económicos y de los propios consumidores no es la drástica reducción de sus tiendas, sino el inesperado motivo detrás de la decisión.

De acuerdo a los últimos reportes, se trataría de los supermercados Colsubsidio, que desde hace meses se han visto con pasillos con menos productos, góndolas semivacías y un movimiento comercial muy distinto al de años anteriores. Es por ello, que la empresa decidió cerrar la operación en algunas de sus sedes, marcando el final de una etapa histórica dentro del comercio minorista colombiano.

Según se precisó, las grandes corporaciones del sector retail atribuían el cierre de locales a un análisis detallado del comportamiento del sector minorista, un escenario que en los últimos años experimentó cambios profundos impulsados por nuevos formatos comerciales y por consumidores con hábitos de compra diferentes.

¿Por qué cerró la cadena de supermercados Colsubsidio?

La cadena de supermercados Colsubsidio sostuvo que la decisión del cierre en sedes como Bogotá, Cundinamarca, Meta, Tolima, Boyacá y Valle del Cauca, responde a una estrategia para ajustarse a un mercado más competitivo, donde los formatos económicos y las nuevas exigencias logísticas ganan terreno.

Por ello, optaron por redirigir recursos hacia servicios con mayor impacto social, priorizando áreas clave dentro de su misión: inversiones hacia programas sociales, iniciativas comunitarias, proyectos de recreación, educación, salud y otros servicios.

Cierre masivo de supermercados Colsubsidio, en Colombia.

¿Qué pasará con sus trabajadores de las sucursales?

Esta decisión de la cadena causó incertidumbre sobre a dónde irán sus trabajadores ¿serán despedidos? Ante esa situación, Colsubsidio precisó que el que su supermercados dejen de operar en distintos puntos de Colombia, no significa que despedirá a las personas que allí trabajan. El plan es reubicar a todos los colaboradores en otras áreas de la operación.

"La decisión de cerrar el servicio no implica la cancelación de ningún contrato de trabajo. La prioridad de la organización es proteger el empleo de los trabajadores por lo que se reubicará a los empleados", precisó.

Comunicado de Colsubsidio.

Es así como una vez más se anuncia el cierre de locales de una importante cadena de supermercados y esta vez en Colombia: La decisión respondió a una estrategia para ajustarse a un mercado más competitivo.