Cancillería ha repatriado a cerca de 27 peruanos llevados con engaños a Rusia: Compatriotas no firmaron contratos

27/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el embajador Pedro Bravo señaló que la Cancillería ha logrado repatriar a cerca de 27 peruanos que fueron llevados con engaños a Rusia y que no llegaron a firmar ningún contrato.

"Nuestra prioridad fue a los que todavía no habían firmado contratos. Si no habían firmado contrato, a todos los trajimos, y hemos traído a más de 27 connacionales, otros incluso han regresado por su cuenta o ayudados por el Consulado", contó en conversación con Nicolás Lúcar.

Solicitan información a Moscú por peruanos en Rusia

Ante la preocupación por la situación de cientos de peruanos que fueron obligados a sumarse a las Fuerzas Armadas de Rusia y combatir en la guerra contra Ucrania, Pedro Bravo indicó que el Estado peruano desconoce la situación específica de cada uno, si se encuentran estables, desaparecidos o si han fallecido en combate.

En ese sentido, el embajador peruano señaló que exigirá información al Gobierno de Rusia mediante su homólogo en Moscú para conocer sobre el paradero de otros connacionales que aún permanecen en el país euroasiático.

"Hemos mandado caso por caso una nota muy clara a través de nuestro embajador de Moscú par que informe sobre el paradero de los connacionales, porque tenemos noticias por su familiares de que están heridos, desaparecidos, o incluso algunos afirman que han fallecido", sostuvo.

Embajador pide a ciudadanos peruanos no dejarse engañar

En la charla, Pedro Bravo aconsejó a los ciudadanos peruanos, tanto jóvenes como adultos, a no dejarse embaucar con ofertas laborales en Rusia puesto que se traten de engaños. En ese sentido, reiteró las recomendaciones brindadas por el canciller Carlos Pareja, tras conocerse sobre las múltiples denuncias.

"Si me ofrecen 20 mil dólares para irme a Rusia tengo que pensar que no me están ofreciendo esta plata solamente porque soy muy competente, muy esforzado y trabajador. Eso es un engaño. Tengan mucha prudencia", señaló.

Ante la falta de datos oficiales sobre el estado real de los compatriotas que ya se encuentran en zona de combate, el Estado peruano continuará presionando diplomáticamente caso por caso para esclarecer sus paraderos.

Asimismo, las autoridades formularon un llamado urgente a la prudencia ciudadana para que no se dejen embaucar por falsas y lucrativas ofertas laborales cuyo verdadero y peligroso fin es el reclutamiento forzoso en el extranjero.